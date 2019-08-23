Астролог предупредила об опасностях, которые могут поджидать осенью-2019

Астролог Ольга Андреанова рассказала, какими будут сентябрь, октябрь и ноябрь. Она дала рекомендации, как следует себя вести и что предпринимать в период осенних месяцев.

В начале сентября Ольга Андреанова посоветовала воплощать в жизнь даже самые рискованные планы. Для этого понадобятся трудолюбие, терпение и аккуратность, но звезды благосклонны к искателям успеха и обязательно вознаградят их. Правда, на пути к цели не стоит забывать о здоровье.

Эксперт предупредила, что во второй декаде месяца нужно проявить выдержку. Этот период может оказаться сложным как на работе, так и в личной жизни. Конфликты обострятся и в конце сентября.

— Появится раздражительность и агрессия, неадекватность в поведении. Концентрация внимания может резко упасть, что скажется на количестве дорожно-транспортных происшествий. Не совершайте опасных маневров, — приводит слова астролога «МИР 24».

В течение октября будет непросто в романтических отношениях. Ольга Андреанова порекомендовала не выяснять отношения и не ссориться, иначе вторая половинка может уйти. Лучше проявить благородство и доверие и не давить на партнера.

В первые 20 дней октября можно стать жертвой мошенников и фанатиков, поэтому важно быть начеку и критически смотреть на вещи. В конце месяца все финансовые дела ждет успешное завершение.

Ноябрь принесет плохое настроение, сообщила астролог. Но поднять его помогут спорт, творчество и друзья. В этом месяце лучше отказаться от покупки техники и от новых проектов. В частности, это касается смены работы, заключения важных договоров.

Источник: mir24.tv

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