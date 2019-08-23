Посетителями павильона МЦД стали более 110 тысяч человек

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) принял более 110 тысяч человек. Об этом заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Павильон МЦД посетили более 110 тысяч человек. По сравнению с первыми днями работы ежедневное число гостей выросло почти в два раза, — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Максим Ликсутов добавил, что в павильоне постоянно проводятся экскурсии, культурные и образовательные мероприятия, включая выставки и концерты. Среди посетителей множество туристов из Японии, Нигерии, Перу, Алжира, Германии, Египта, Швейцарии и других стран.

Павильон МЦД открыл мэр Москвы Сергей Собянин в конце 2018 года. Там содержится информация о маршрутах МЦД, сроках их запуска, а также об альтернативных способах добраться до места назначения. Главным экспонатом выставки является полноразмерный макет поезда «Иволга». Гостям предлагают посмотреть на кабину машиниста и прокатиться по первым двум диаметральным маршрутам, используя очки виртуальной реальности.

Павильон расположен на площади у Киевского вокзала. Часы работы — с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Кстати, в одном из дворов в Новопресненском переулке к сентябрю 2019 года запланировали завершить благоустройство.

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