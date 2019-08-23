Тренер оценил шансы теннисистки Блинковой против первой ракетки мира
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы подмосковной теннисистки Анны Блинковой на победу в первом круге открытого чемпионата США. Россиянка встретится с первой ракеткой мира Наоми Осакой.
Камельзон отметил, что соперница у Блинковой более чем серьезная. Тем не менее он заявил, что рад такому жребию.
— Японка может недооценить нашу теннисистку и выйти на корт без нужного настроя. Ане же терять нечего, и она может прыгнуть выше головы, — пояснил тренер в комментарии изданию «Подмосковье сегодня».
Россиянка Анна Блинкова в настоящее время занимает в мировом рейтинге 93-ю позицию.
Открытый чемпионат США стартует 26 августа.
Читайте также: «Карьера Шараповой подходит к концу»: молодые спортсменки вытесняют известных теннисисток