Олег Знарок: Не брал гантели в руки лет 16 уже

Известный хоккейный тренер Олег Знарок, который привел наших соотечественников к победе на Олимпийских играх в Пхенчхане, вернулся в большой хоккей. На матче открытия Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Спартак» (5:2) в качестве главного тренера «Спартака» он впервые после годичного перерыва в работе предстал перед московскими болельщиками и журналистами.

После проигранного матча 56-летний Олег Знарок рассказал, зачем раздевалку «Спартака» перед игрой с ЦСКА посетил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, какие цели ставит перед командой на сезон и какие эмоции он испытал, вернувшись в большой хоккей.

— Олег Валерьевич, какие эмоции вы испытали сегодня, когда после годичной паузы вновь вернулись на рабочее место?

— Я очень благодарен, что наши болельщики пришли на хоккей и поддерживали «Спартак». Эмоции, конечно, зашкаливают. Я рад, что нахожусь с этими ребятами. Психология — очень важная вещь в хоккее, но чтобы прямо было «ух!», переизбыток эмоций — такого нет. Я уже взрослый, кое-что прошел. Это Кубок мэра. Я понимаю, что хочу от выступления моих ребят на Кубке мэра. От игроков я всегда требую только победы. Ребят после матча с ЦСКА немного пожурил. Все у нас идет по плану, и все будет хорошо.

— Зачем вы пригласили в раздевалку перед матчем с ЦСКА главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова? Кто придумал эту акцию?

— Это не акция. Мы с ним друзья. Созваниваемся, бывает, что между собой переписываемся. Познакомились мы еще до чемпионата мира по футболу. Виделись с ним неделю назад. Я сказал: раз ты спартаковец — приходи, поддержи команду. Получилось очень хорошо. Я ему очень благодарен. В свою очередь нас приглашали на футбольный матч «Спартак» — ЦСКА. Но, к сожалению, было не так много времени. Своих проблем хватает.

— Сегодня хоккейный «Спартак» под вашим руководством потерпел первое поражение в предсезонных матчах.

— ЦСКА — хорошая команда с приличным подбором игроков. Но у нас тоже хорошая команда и отличные хоккеисты. Они не хуже. Я ими доволен.

— Как можно обыграть этот ЦСКА?

— Сколько они работали, чтобы дойти до Кубка Гагарина? Мы постараемся сделать то же самое в этом году. Почему нам нужно победить именно ЦСКА? Надо выигрывать Кубок Гагарина.

— Ваш самый принципиальный соперник в КХЛ ЦСКА или СКА?

— Не надо так вопрос ставить. Есть еще московское «Динамо» и «Рига». Каждый соперник принципиален.

— Когда ваша команда окончательно выйдет из-под нагрузок?

— К началу сезона. Мы приступили к подготовке только в середине июля. Получается, что у нас были не такие уж длинные сборы. Команда у нас новая, только строится. Мы стараемся, команда у нас отличная. Отличные игроки. Все вместе сплотимся и двинемся вперед.

— Сколько спартаковцев будет играть в сборной России?

— Этот вопрос надо задавать главному тренеру сборной. У нас в «Спартаке» все готовы играть за национальную команду. Каждый с удовольствием приедет и отдаст все силы. Пусть звонят, вызывают. Мы всегда готовы сотрудничать.

— За время годичного перерыва в работе вы заметно похудели. Регулярно посещали спортивный зал?

— Не брал гантели в руки лет 16 уже. В свое время мы, будучи хоккеистами, столько набегали, напрыгали и наподнимали, что у меня нет огромного желания все это повторить. Хотя каждый день с Харийсом Витолиньшем (давний друг и соратник Знарка — прим. «ВМ») собираемся.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Олег Знарок родился 2 января 1963 года в г. Усть-Катав (Челябинская область).

Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России.

Главный тренер сборной России по хоккею (с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года).

С 2019 года — главный тренер московского «Спартака». В качестве главного тренера является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза с московским «Динамо» и один раз с петербургским СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной «Олимпийские спортсмены из России» в 2018 году). Имеет немецкое гражданство.

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