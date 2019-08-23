Необычные фестивали и «Ночь кино»: как провести выходные в столице

Послушать военные оркестры и посмотреть кино ночью смогут москвичи 24 и 25 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 24 августа на ВДНХ пройдет торжественное шествие участников фестиваля «Спасская башня». Началом маршрута музыкантов станет площадь Промышленности. Далее они пройдут через Главную аллею, возле фонтана «Дружба народов», а после этого направятся к аллее Космонавтов. Шествие будет продолжаться до арки у главного входа ВДНХ.

Кроме того, 24 и 25 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино» москвичи смогут посмотреть новинки кинопроката. Например, ленту «Будьте моим мужем» Аллы Суриковой жители столицы увидят в бассейне «Чайка».

24 августа на ВДНХ пройдет торжественное шествие участников фестиваля «Спасская башня» Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

На фестивале Чехии горожанам предложат попробовать национальную еду и понаблюдать за настоящими рыцарскими турнирами. Местом его проведения станет сад имени Баумана. У входа в парк гостям выдадут специальные «паспорта» для участия в квесте. Развлекательное мероприятие будут сопровождать выступления чешских музыкантов. Среди них — ансамбль Rosenka, моравская группа Fleret, певец Тимми Уайт и другие.

Узнать интересные факты о стекле и научиться создавать вазы, фигурки и украшения из этого материала смогут участники фестиваля Moscow Glass Fest на ВДНХ. Планируется провести около 20 различных мастер-классов, посвященных технологиям работы со стеклом, 24 и 25 августа.

Для любителей современных технологий организаторы тоже приготовили кое-что интересное в эти выходные. Фестиваль дрон-рейсинга в парке Горького пройдет также 24 и 25 августа. Москвичи смогут понаблюдать за тем, как управляются с дронами профессионалы. В мероприятии поучаствуют 32 пилота из России, Испании, Германии, Латвии, Белоруссии и других стран.

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