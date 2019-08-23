Пятница 23 августа , 16:08
Ясно + 23 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Город

Необычные фестивали и «Ночь кино»: как провести выходные в столице

Полина Гребенникова
• 11:30 • 23 августа 2019
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Послушать военные оркестры и посмотреть кино ночью смогут москвичи 24 и 25 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 24 августа на ВДНХ пройдет торжественное шествие участников фестиваля «Спасская башня». Началом маршрута музыкантов станет площадь Промышленности. Далее они пройдут через Главную аллею, возле фонтана «Дружба народов», а после этого направятся к аллее Космонавтов. Шествие будет продолжаться до арки у главного входа ВДНХ.

Кроме того, 24 и 25 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино» москвичи смогут посмотреть новинки кинопроката. Например, ленту «Будьте моим мужем» Аллы Суриковой жители столицы увидят в бассейне «Чайка».

24 августа на ВДНХ пройдет торжественное шествие участников фестиваля «Спасская башня» Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

На фестивале Чехии горожанам предложат попробовать национальную еду и понаблюдать за настоящими рыцарскими турнирами. Местом его проведения станет сад имени Баумана. У входа в парк гостям выдадут специальные «паспорта» для участия в квесте. Развлекательное мероприятие будут сопровождать выступления чешских музыкантов. Среди них — ансамбль Rosenka, моравская группа Fleret, певец Тимми Уайт и другие.

Узнать интересные факты о стекле и научиться создавать вазы, фигурки и украшения из этого материала смогут участники фестиваля Moscow Glass Fest на ВДНХ. Планируется провести около 20 различных мастер-классов, посвященных технологиям работы со стеклом, 24 и 25 августа.

Для любителей современных технологий организаторы тоже приготовили кое-что интересное в эти выходные. Фестиваль дрон-рейсинга в парке Горького пройдет также 24 и 25 августа. Москвичи смогут понаблюдать за тем, как управляются с дронами профессионалы. В мероприятии поучаствуют 32 пилота из России, Испании, Германии, Латвии, Белоруссии и других стран.

Читайте также: Генеральная репетиция фестиваля «Спасская башня» состоялась на Красной площади

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Стало известно, когда состоится первый пилотируемый запуск ракеты «Союз-2.1а»
16:0323 августа 2019
Технологии
Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева запустят на Поклонной горе
16:0223 августа 2019
Город
«Зенит» ведет переговоры о продаже Краневиттера в «Болонью»
16:0223 августа 2019
Спорт
Сергей Собянин переназначил главу управы района Силино
15:4423 августа 2019
Город
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 24 по 25 августа
15:4323 августа 2019
Транспорт
Мать с ребенком на руках разогналась до 140 километров в час и попала на видео
15:3923 августа 2019
Город
Участок для строительства Коммунарской линии метро определили в Москве
15:3723 августа 2019
Город
Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил
15:2323 августа 2019
Спорт
Врачи посоветовали аллергикам отказаться от арбузов и абсента до сентября
15:2023 августа 2019
Город
Водителей попросили соблюдать внимательность при возврате эвакуированных авто
15:1923 августа 2019
Транспорт
Новый размер прожиточного минимума установили в России
15:0723 августа 2019
Общество
Два уникальных велодрома в Москве введут в эксплуатацию в конце года
15:0023 августа 2019
Город
В Кремле рассказали о ходе развития диалога между Путиным и Зеленским
14:4223 августа 2019
Внешняя политика
Городским службам удалось значительно уменьшить количество мест скопления воды
14:4223 августа 2019
Город
Столичные синоптики рассказали о погоде в выходные
14:4223 августа 2019
Город
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
14:4023 августа 2019
Звезды
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
14:2723 августа 2019
Армия
Карнавальный «Парад колясок» пройдет на Тверском бульваре 31 августа
14:2523 августа 2019
Город
Школьники из Москвы отправили канцелярию учащимся из Иркутской области
14:2523 августа 2019
Общество
ФСБ задержала 6 финансировавших ИГ* экстремистов в Калужской области
13:5923 августа 2019
Происшествия
Самочувствие найденной в нижегородском лесу пятилетней девочки улучшилось
13:5223 августа 2019
Общество
Спасатели вытащили из Мещерского пруда тонувшую женщину
13:5223 августа 2019
Происшествия
Новое пожарное депо построят в ТиНАО
13:4123 августа 2019
Город
Путин поручил министерствам подготовить симметричный ответ на пуск ракеты США
13:4123 августа 2019
Внешняя политика
Стало известно, почему москвичам не удается заказать такси на улицу Новый Арбат
13:3823 августа 2019
Город
Светлана Бессараб отметила, что длинные выходные идут на пользу россиянам
13:2623 августа 2019
Общество
Навигаторы смогут предупреждать водителей о перекрытиях и авариях в Москве
13:0923 августа 2019
Город
Двоих детей и одного взрослого спасли из горящей квартиры в Щербинке
12:5523 августа 2019
Происшествия
Москвичей пригласили на фестиваль Street Blogger Fest
12:3623 августа 2019
Город
Набережную Марка Шагала планируют открыть ко Дню города
12:3223 августа 2019
Город
Жителей Подмосковья предупредили о пике сезона ядовитых ягод
12:3023 августа 2019
Общество
Зону отдыха с тремя бассейнами оборудуют на набережной Северного речного вокзала
12:1323 августа 2019
Город
Дмитрий Медведев освободил от должности главу Пробирной палаты
11:5223 августа 2019
Внутренняя политика
Крупные банки России отреагировали на новую методику расчета закредитованности
11:4223 августа 2019
Финансы
Почти 30 должников выявили в Москве с помощью городских камер наблюдения
11:4123 августа 2019
Город
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» пройдет заключительные испытания
11:4123 августа 2019
Армия
Банки начали массово снижать ставки на ипотеку
11:3023 августа 2019
Экономика
Необычные фестивали и «Ночь кино»: как провести выходные в столице
11:3023 августа 2019
Город
Московская скорая помощь обновит оснащение выездных бригад
10:5223 августа 2019
Город
Общий объем нового строительства складских объектов с начала года увеличился
10:5123 августа 2019
Недвижимость
Более 200 индивидуальных предпринимателей ежедневно регистрируются в столице
10:4223 августа 2019
Бизнес
Ле Пен назвала нежелание Европы вернуть Россию в G8 «пародией на холодную войну»
10:3923 августа 2019
Внешняя политика
Легковой автомобиль сбил женщину в Новой Москве
10:3423 августа 2019
Происшествия
Опрос: Больше половины россиян не готовы доверить свое здоровье врачам
10:2323 августа 2019
Общество
Тренер оценил шансы теннисистки Блинковой против первой ракетки мира
10:2323 августа 2019
Спорт
Трехлетняя девочка выпала из окна жилого дома в Люберцах
10:0823 августа 2019
Происшествия
Посетителями павильона МЦД стали более 110 тысяч человек
10:0623 августа 2019
Город
Профессор из Пекина рассказала, что объединяет народы России и Китая
09:5423 августа 2019
Общество
Сняты все ограничения движения в районе Сокольнической линии метро
09:4523 августа 2019
Город
Водитель легковушки протаранил машину ДПС при попытке скрыться от погони в Москве
09:2623 августа 2019
Происшествия
Первый свадебный замок срезали с Крымского моста
09:1523 августа 2019
Общество
Названо самое вкусное и воздушное слоеное тесто
09:0123 августа 2019
Товары
Еще две башни старинного Донского монастыря отреставрируют к 2020 году
08:5623 августа 2019
Город
Названы самые опасные профессии для будущих родителей
08:2223 августа 2019
Рынок труда
Ночными автобусами до аэропорта Внуково воспользовались более 120 тысяч раз
08:2223 августа 2019
Транспорт
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
08:2223 августа 2019
Общество
Москвичей пригласили на бесплатные мероприятия в честь Дня флага России
08:1523 августа 2019
Город
Более 700 пар выбрали красивую дату для свадьбы в сентябре
07:3223 августа 2019
Город
Российский сенатор предложил Зеленскому разработать план признания Крыма частью РФ
07:2723 августа 2019
Внешняя политика
Россия призвала США к сдерживанию гонки вооружений
06:5023 августа 2019
Внешняя политика
Теплая погода сохранится в столице 23 августа
06:2423 августа 2019
Город
Ученые сравнили, как прослушивание и чтение книг влияет на мозг человека
05:5423 августа 2019
Наука
Российские ученые создали технологию отслеживания перемещений человека
05:3923 августа 2019
Наука
Трамп призвал Россию присоединиться к борьбе с терроризмом в Афганистане
04:5723 августа 2019
В мире
Украинские полицейские искали взрывчатку в доме родителей Владимира Зеленского
04:1023 августа 2019
В мире
Хирург рассказал, может ли употребление семечек спровоцировать аппендицит
03:5123 августа 2019
Здоровье
Число россиян-долгожителей увеличилось почти втрое
03:1023 августа 2019
Общество
Россияне младше 30 лет установили рекорд по ипотеке
02:2223 августа 2019
Экономика
Движение на участке МКАД затруднено из-за опрокидывания фуры
01:3723 августа 2019
Происшествия
Сбившего насмерть старушку сына бизнесмена отпустили под подписку о невыезде
01:2323 августа 2019
Происшествия
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
00:3523 августа 2019
Город
Борис Джонсон на встрече с Эммануэлем Макроном положил ногу на стол
00:2323 августа 2019
В мире
Детские купе с играми, книгами и куклами появились в поездах
23:5322 августа 2019
Транспорт
Более 130 подъездов отремонтируют в Печатниках до конца 2019 года
22:5522 августа 2019
Город
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
22:4322 августа 2019
Происшествия
Четырнадцать тысяч дополнительных пассажирских мест создали на Горьковском направлении
22:1222 августа 2019
Транспорт
Головной офис сотового оператора эвакуировали в столице из-за угрозы взрыва
21:5522 августа 2019
Происшествия
Новую зону отдыха открыли в Северном Тушине
21:3722 августа 2019
Город
Расписание Киевского направления МЖД изменится с 23 по 26 августа
21:2222 августа 2019
Транспорт
Россияне не пострадали от ударов молний в польских Татрах
21:1622 августа 2019
Происшествия
ЦОДД сообщил о снятии нескольких ограничений на юго-западе Москвы
21:0522 августа 2019
Транспорт
Движение на МКАД в районе Профсоюзной улицы ограничили до декабря
21:0122 августа 2019
Город
Новый сквер откроется на северо-востоке Москвы 23 августа
20:5922 августа 2019
Город
Завершается отделка фасадов жилого дома по реновации в Текстильщиках
20:3622 августа 2019
Город
Сотрудники таможни Шереметьево пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий
20:3222 августа 2019
Происшествия
«Единая Россия» представила кандидатов, которых готова поддержать на выборах в Мосгордуму
20:0422 августа 2019
Город
Сергей Собянин сделал символическое вбрасывание перед стартом Кубка мэра Москвы по хоккею
19:5122 августа 2019
Спорт
Названы главные площадки фестиваля «PROлето» в Москве
19:4822 августа 2019
Город
Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в Петербурге
19:4522 августа 2019
Происшествия
Директор «Ленкома» рассказал о состоянии здоровья Марка Захарова
19:3522 августа 2019
Культура
Церемония вручения официальных символов муниципальных образований прошла в Москве
19:3022 августа 2019
Город
Три эстакады через железнодорожные пути построят на Северо-Восточной хорде
19:0522 августа 2019
Город
День Государственного флага отпраздновали с детьми в Музее Победы
19:0022 августа 2019
Город
Максимальный ранг сложности присвоили пожару на складе в Санкт-Петербурге
19:0022 августа 2019
Происшествия
Почти 650 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на западе Москвы
18:5222 августа 2019
Город
Названы самые «мужские» марки автомобилей
18:5022 августа 2019
Общество
Обновляющий изменения на дорогах сервис создали в Москве
18:3322 августа 2019
Город
Стало известно, какие иностранные кухни предпочитают россияне
18:2422 августа 2019
Общество
«Победа» направит претензию после инцидента с не попавшей на рейс женщиной
18:0322 августа 2019
Происшествия
МВД: Число разбоев в России снизилось почти в два раза за четыре года
18:0222 августа 2019
Общество
Следователи завершили работу на месте жесткой посадки самолета А321
18:0222 августа 2019
Происшествия
Минпросвещения прокомментировало идею ввести в школах уроки киберспорта
17:4722 августа 2019
Общество
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
17:4722 августа 2019
Армия
Девять станций Сокольнической линии метро открыли раньше срока
17:4422 августа 2019
Транспорт
Патрули ЦОДД появятся в сентябре рядом со столичными школами
17:3422 августа 2019
Город
Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019»
17:2222 августа 2019
Общество
Поможем всем миром
17:1922 августа 2019
Город
Сквер для любителей поэзии открыли в районе Хорошево-Мневники
17:1722 августа 2019
Мой район
Многофункциональный комплекс построят в Солнцеве
17:0522 августа 2019
Город
Склад свечей загорелся в Петербурге
16:5722 августа 2019
Происшествия
Движение на северо-западе Москвы ограничат из-за ремонта моста
16:5722 августа 2019
Город
Абсолютное большинство москвичей оценили работу центров госуслуг на «отлично»
16:4922 августа 2019
Город
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Зеленограде
16:3722 августа 2019
Город
Поступления в столичный бюджет от торгового сбора увеличились на 3,6 процента
16:2622 августа 2019
Город
Стало известно, где похоронят актрису Александру Назарову
16:2422 августа 2019
Культура
Более 30 стран станут участниками Московской международной книжной выставки-ярмарки
16:1822 августа 2019
Город
Пострадавшие при ЧП в Архангельской области сотрудники Росатома идут на поправку
16:1522 августа 2019
Происшествия
Незаконную автомойку демонтировали в Марьине
16:1422 августа 2019
Город
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве
16:1222 августа 2019
Город
Роскомнадзор потребовал заблокировать сайты с незаконно размещенными персональными данными
16:0322 августа 2019
Общество
Загрузить еще

Как осенью изменится ситуация на рынке недвижимости...

22 августа 20:02
Эфиры Вечерка-ТВ

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

Когда Москва поедет быстрее

Георгий Бовт

Как Горбачев не смог спасти КПСС

Александр Никонов

Детей готовят к кибервойне

Виктория Федотова

Марию Захарову критикуют, потому что завидуют...

Михаил Бударагин

Человек августа

Никита Миронов

Почему «первосентябрьский капитал» вреден...

Оксана Крученко

Женщины не хотят принца. Хватит с нас...

Самер Мустафа

Дайте молодежи «Матрицу»

Артем Чубар

Водка дорожает, и это хорошо

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER