Зону отдыха с тремя бассейнами оборудуют на набережной Северного речного вокзала
Зона отдыха на 200 человек с тремя понтонными бассейнами и кафе появится на набережной Северного речного вокзала. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГБУ «МосТрансПроект».
Пространство будет расположено в южной части набережной. Вода во всех бассейнах будет подогреваться. Для детей предусмотрена отдельная зона, над ее частью разместят навес, который защитит от солнечных лучей. Для посетителей будут открыты кафе и обустроена танцевальная площадка.
Около бассейнов построят павильон, где можно будет воспользоваться раздевалками, душевыми кабинами, санузлами и т. д. Также появится спасательная станция.
Напомним, что в Москве идет реконструкция Северного речного вокзала, которую планируют завершить к 2020 году. Территория набережной и площадь у основного здания вокзала будут выполнены в едином стиле, основной темой которой является река. При оформлении объектов будут использовать натуральные материалы и цвета пастельных тонов — серый, бежевый и белый.
Кстати, торжественное открытие объектов комплексного благоустройства провели на территории Нагатинского Затона.
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