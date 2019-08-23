Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Мозамбика в газовой отрасли
Разработка газового месторождения в Мозамбике является перспективным проектом. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал директор Фонда энергетической безопасности Сергей Пикин.
Компания «Роснефть» 22 августа подписала соглашение с Мозамбиком по разработке газовых месторождений на шельфе африканской страны.
Эксперт Сергей Пикин положительно оценил новый проект, отметив, что Россия рассматривает страны Африки в качестве перспективных партнеров. Россия готова предложить сотрудничество по тем направлениям, которые могут принести прибыль, и нефтегазовая сфера занимает лидирующее место.
— В Африке есть чем заниматься, как с точки зрения нефти, так и с точки зрения газа, хотя какие точно запасы нефти и газа есть у Мозамбика, сказать сложно, — отметил эксперт.
Сергей Пикин также уточнил, что для реализации газа в Мозамбике может быть построен новый газопровод для снабжения внутреннего рынка этой страны или СПГ-терминал, передает rueconomics.ru.
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