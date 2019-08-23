Марию Захарову критикуют, потому что завидуют...

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова продолжает зажигательно танцевать.

С 2016 года мы помним ее «Калинку», в минувший четверг она показала свои умения в лезгинке.

— Сегодня была на форуме «Машук» в Пятигорске. После брифинга пошли смотреть лагерь. В одном павильоне учили танцевать кавказские танцы. И природа сделала свое дело, — оставила дипломат подпись к видео, на котором танцует в окружении двух джигитов.

Разумеется, ряд наших закомплексованных в чугунной советской традиции граждан раскритиковали Захарову. Мол, и танцует она не так, и наряд неподходящий, и делом надо заниматься… Слушайте, ну с таким казенным подходом мы точно Россию лучше не сделаем.

Захаровой банально завидуют за то, что она сохранила в себе витальность, несмотря на профессию и статус. Личность оказалась сильнее рабочих шаблонов и стереотипов, и это невероятно привлекает окружающих. У нас большинство женщин даже не в работе растворяются, а в мужчине, а Захарова играючи делает то, что хочет, и начальство ее любит!

Зависть вызывает и умение Марии танцевать на 15-сантиметровых шпильках. Я на них смотрю, и у меня колени болеть начинают, а она двигается изящно. Припоминают ей и почти ежедневные шпильки в адрес США, Великобритании, Украины и Грузии.

И сразу всем интересно становится, как ей удается все успевать: и работать, и ездить, и соцсети вести. Тут на работе упахиваешься, пока стирка, готовка, пока уроки с ребенком сделаешь — и все, спать, и так по кругу каждый день до пенсии! Жизнь проходит бессмысленно, серо и тускло, с перерывами на отпуск и Новый год. Единственное, что мы можем сделать, — видеть в сложностях возможности, а не препятствия. Получать новые навыки, учиться новому, не лениться открывать новые места и пробовать новые хобби. Те же танцы, например.

Берите с Марии Захаровой пример Фото: https://www.instagram.com/mid.rus/

Выходите в выходные вечером на набережную Крымского моста и смотрите, как люди танцуют сальсу. Среди десятков пар обязательно найдется тот, кто покажет несложные шаги. И уже через 20 минут вы тоже начнете двигаться в такт, это совершенно не сложно. Я пришла на латиноамериканские танцы в 24 года, наплевав на комментарии типа «тебе поздно», «профессионалом не будешь», «да зачем тебе это надо», и это было одним из лучших решений в моей жизни. Такой степени свободы, понимания своего тела и умения настроиться на партнера не дает ни одно другое хобби. Потом были уроки танго, потом выступления в других городах и всероссийские фестивали. Там не нужно быстрее, выше, сильнее, можно просто получать удовольствие от музыки и чувств.

Жажда жизни просто так не рождается, к этому нужно идти. Рисуйте, занимайтесь спортом, учите языки, да все что угодно, лишь бы не чувствовать, что время утекает сквозь пальцы.

Берите с Марии Захаровой пример.

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