Светлана Бессараб отметила, что длинные выходные идут на пользу россиянам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала не отказываться от длинных выходных, отметив, что россияне могут провести это время с пользой.

— Я не считаю, что в эти дни россияне массово, что называется, портят свое здоровье. Для многих официальные продолжительные выходные оказываются единственной возможностью побыть со своей семьей, — пояснила она в комментарии ФАН.

Светлана Бессараб отметила, что во время новогодних каникул жители РФ часто организуют семейный культурный отдых. А во время майских праздников люди могут выехать на дачу и заняться обустройством сада и огорода.

Парламентарий подчеркнула, что большинство россиян умеют отдыхать культурно и праздники далеко не всегда ассоциируются с употреблением большого количества алкогольных напитков.

Специалисты Федеральной службы труда и занятости в пятницу, 23 августа, напомнили россиянам о длинных выходных в ноябре. Жители РФ будут отдыхать три дня — с 2 по 4 ноября, передает Newinform.

Следующие продолжительные выходные ждут россиян на новогодних праздниках — с 1 по 8 января 2020 года.

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