Путин поручил министерствам подготовить симметричный ответ на пуск ракеты США

В пятницу, 23 августа, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, по итогам которого поручил подготовить ответ США на пуск ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Ранее сообщалось о том, что 18 августа в Калифорнии был произведен запуск неядерной крылатой ракеты наземного базирования. В Пентагоне отмечали, что боеголовка способна поразить цель на расстоянии свыше 500 километров.

Открывая заседание Совбеза, глава государства напомнил, что вышеупомянутый снаряд относится к категории запрещенных по ДРСМД, что вновь доказывает обоснованность претензий со стороны России, которые были высказаны еще в период действия соглашения. К примеру, размещение Вашингтоном пусковых установок типа МК-41 и подобных является прямым нарушением положений документа, принятого еще в 1987 году. Тем не менее все связанные с этим обвинения американцы либо отрицали, либо игнорировали.

— Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали, — заметил Путин и подчеркнул, что решение Минобороны США о пуске было не импровизацией, а тщательно спланированным маневром, о чем РФ не раз предупреждала своих партнеров.

Невзирая на неприемлемость собственных действий, Белый дом продолжает убеждать остальные государства в агрессии со стороны России, тем самым маскируя свое «изначальное намерение выйти из ДРСМД».

— Американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора, — пояснил глава государства.

Провокационный акт со стороны американских военных от 18 августа поднимает вопрос о том, какое вооружение они планируют разместить в ближайшее время в Румынии и Польше. По словам российского лидера, речь идет о двух возможных вариантах — системах ПРО и ракетных ударных комплексах повышенной дальности.

Вышеперечисленные особенности поведения США на международной арене раскрыли истинные замыслы Вашингтона, выразил уверенность Путин.

— Избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет, — пояснил президент.

По мнению президента, далее американское командование может начать развертывание вооруженных комплексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на что Москва не сможет закрыть глаза, так как это достаточно близко к российским границам. Вместе с тем РФ относится к подобным провокациям достаточно спокойно.

— Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений, — напомнил Путин.

Он добавил, что развитие отечественной оборонной промышленности попросту неизбежно и будет продолжаться в будущем, так как «мы были вынуждены обеспечить безопасность нашего народа».

По итогам совещания глава государства поручил Минобороны, МИД и иным ведомствам изучить уровень угрозы, исходящей от последних действий США, и «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

— При этом Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности, — заключил лидер РФ.

Напомним, что действие ДРСМД было прекращено по инициативе США 2 августа 2019 года. Ответ на выход Вашингтона из соглашения со стороны РФ был зеркальным. В МИД России при этом много раз подчеркивали, что США нарушали соглашение с 1999 года, когда проводили испытания боевых беспилотников, которые схожи по характеристикам с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования.

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