Карнавальный «Парад колясок» пройдет на Тверском бульваре 31 августа
Карнавальный «Парад колясок» пройдет в рамках фестиваля «Цветочный джем» на Тверском бульваре 31 августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Жители столицы смогут продемонстрировать детские коляски, которые будут креативно оформлены и украшены самым причудливым образом. Например, в прошлом году в параде участвовали коляски, стилизованные под воздушный шар, карету, бабочек, сказочных персонажей, в том числе Чеширского Кота и Алису, а также под Эйфелеву башню. Кроме этого, на мероприятие приехали «катера», «самолеты», а также «танки».
Все участники парада были награждены подарками. В этом году призом за первое место станет портативный проектор, который показывает фильмы и мультики на любой поверхности. Помимо прочего, изобретательным родителям презентуют бизиборды и функциональные игрушки, сертификаты на шопинг, а также наборы для ухода за маленькими детьми.
В этом году «Парад колясок» станет восьмым по счету. Поучаствовать в нем сможет любой желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте организатора.
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