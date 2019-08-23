Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы, сообщает РЕН ТВ.
Как он объяснил, у знаменитости со здоровьем все хорошо, а речи о раке и быть не может. Также он заявил, что искренне не понимает, откуда берутся такие «новости».
Ранее СМИ сообщили, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Уточнялось, что по причине болезни звезде пришлось отменить все свои спектакли. Согласно информации, в Петербурге 8 августа в спектакле «Все мужчины делают это» вместо Заворотнюк якобы играла Ирина Сотикова.
Заворотнюк является мамой трех детей и женой фигуриста Петра Чернышева, за которого она вышла замуж в 2008 году. До этого, с 2006 года до весны 2008 года, актриса встречалась со своим коллегой по съемочной площадке Сергеем Жигуновым.
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