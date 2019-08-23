Два уникальных велодрома в Москве введут в эксплуатацию в конце года
Два BMX-велодрома будут доступны в московских районах Ясенево и Печатники к концу 2019 года. Об этом заявили в Департаменте строительства города Москвы.
— Велодромы этого класса предназначены для тренировок и проведения районных соревнований среди детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет, — отметил глава ведомства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что объекты являются уникальными и аналогов в Москве им нет.
Велодромы являются собственностью спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная». На них расположены трассы со стартовыми машинами корпуса с раздевалками, помещениями для хранения инвентаря, тренерскими и медицинскими кабинетами, переговорными и др.
Адреса велодромов: Тарусская улица, владение 18, и улица Гурьянова, владение 10, строение 1, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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