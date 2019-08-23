Новый размер прожиточного минимума установили в России
В России ввели новый прожиточный минимум. Соответствующий приказ Министерства труда был опубликован на портале правовой информации в пятницу, 23 августа.
В документе указано, что в целом по стране величина прожиточного минимума достигла 11 185 рублей. Для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9 236 рублей, детей — 11 004 рубля. Так, минимальный уровень дохода во втором квартале увеличился в среднем на четыре процента на душу населения и для детей. Для трудоспособных россиян — на 4,1 процента. Для граждан пенсионного возраста — на 3,8 процента.
Напомним, что в июле 2019 года Минтруд выступил с инициативой увеличить прожиточный минимум в среднем на четыре процента. При этом необходимость повышения уровня дохода представители ведомства объяснили ростом цен на продукты.
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