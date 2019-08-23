Водителей попросили соблюдать внимательность при возврате эвакуированных авто
«Администратор московского парковочного пространства» попросил столичных водителей соблюдать внимательность, чтобы не столкнуться с мошенниками.
Рекомендация относится к автомобилистам, чьи транспортные средства эвакуировали на специализированную стоянку.
— Как правило, мошенники незаконным способом получают телефон владельца транспортного средства, дозваниваются до него и предлагают вернуть авто за денежное вознаграждение, — рассказали представители АМПП.
В пресс-службе организации уточнили: действия лиц, звонящих автовладельцам, незаконны.
Рекомендуется при таких звонках проверять, действительно ли эвакуировали машину.
Про то, как проверять, эвакуирован ли автомобиль, можно узнать из соответствующей инфографики.
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