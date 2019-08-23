Сергей Собянин: Вдоль Яузы будет создан единый природно-исторический парк

В пятницу, 23 августа, мэр Москвы Сергей Собянин прогулялся по пойме реки Яузы, протянувшейся вдоль Заповедной улицы. В природном парке завершается благоустройство.

На солнечной поляне пятилетняя Марго Карабанова, отложив салатовый самокат в сторонку, охотится на летающих насекомых. Исключительно с интересом юнната.

— Посмотри, какая она хорошенькая! — Марго протягивает папе свою руку. На указательном пальце девочки сидит стрекоза. — У нее такие крылышки красивые и хвостик красненький.

Папа Саша достает из кармана смартфон и устраивает дочке небольшую фотосессию. Снимок со стрекозой на ладошке пополнит коллекцию насекомых юного энтомолога.

— Мы живем через дорогу от парка, — рассказывает Александр, пока дочка зачарованно наблюдает, как меняются на солнце крылышки насекомого. — До ремонта он был дикий, а сейчас — шикарный: чистый, прозрачный и зеленый.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

У клумбы с белыми гортензиями крутятся девчонки. Цветочные облака — хороший фон для красивых фото. На одно из них присела бабочка и тут же попала в объектив, но теперь уже девятилетней Ани Горовой.

— Раньше нам тут не очень нравилось, — признается Даша, старшая сестра Ани. — Тут везде были камешки, которые вечно попадали в обувь, скользили под подошвой. Неудобно было бегать, играть в прятки. А теперь есть дорожки. Можно не только играть в любимые игры, но и покататься на велосипедах, самокатах или роликах. Будем чаще сюда приходить.

Специально для детей разного возраста в парке сделают шесть игровых площадок. Самая большая из них появится возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. Для самых маленьких москвичей обустроят песочницу. И абсолютно для всех в парке сделают восемь зон тихого отдыха с качелями и скамейками. Самые живописные террасы будут у воды. Самая большая — на месте недостроенного горнолыжного комплекса. По просьбе местных жителей здесь установят ротонду и сделают 100-метровую прогулочную галерею с навесом, увитым зелеными растениями. В жаркие летние дни они защитят отдыхающих от палящего солнца.

— А зимой в парке обещают каток открыть, — говорит мама девочек Анжела Горовая. — Будем ходить туда всей семьей.

Спортивную зону общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров сделают вокруг футбольного поля, где будут проходить районные соревнования. А чтобы спортсмены всегда были в хорошей форме, на соседней площадке поставят уличные тренажеры.

— Благоустройство этой территории — один из самых сложных проектов с точки зрения согласования с жителями, — рассказал Сергей Собянин. — Одним нужна зона активного отдыха, другим — чтобы тут было тихо. Третьим нужно, чтобы все лягушки, которые раньше тут жили, остались в целости и сохранности. Мне кажется, как раз здесь мы нашли компромисс: полностью учли требования особо охраняемой природной территории и сделали пространство, где можно гулять и отдыхать.

Мэр Москвы Сергей Собянин и депутат Мосгордумы Алексей Шапошников в природном парке в пойме Яузы (слева направо). Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"

Мэр подчеркнул: проделана большая работа. В итоге удалось сохранить природную среду. Для возведения объектов в парке применяются самые современные и экологичные материалы. А озеленение идет с учетом особенностей местной фауны и флоры. В парке дополнительно высадят 544 дерева (ели, липы), а также 2750 кустарников, среди которых будут калина и дерен белый. Кроме того, парк поделили на комфортные зоны отдыха с учетом его исторического ландшафта. Так, на четырех холмах сделают смотровые площадки и свяжут их между собой 400-метровой экотропой.

Приведут в порядок и сцену на «Певческом поле». Амфитеатр для зрителей с новыми деревянными лавочками уже готов. Сейчас рабочие завершают монтаж сцены и светового оборудования.

— Хотелось бы, чтобы здесь почаще разные мероприятия проходили и звезды к нам приезжали, — передала пожелание мэру жительница района Южное Медведково Ирина Денисова.

По просьбе москвичей на северо-востоке столицы создадут природно-исторический комплекс «Парк Яуза». До 2023 года планируют привести в порядок остальные участки поймы реки Яузы с ее притоками — Ичкой, Чермянкой и Лихоборкой. В результате парк, который свяжут с Ботаническим садом и ВДНХ, протянется на 30 километров — от МКАД до проспекта Мира и Лосиного острова.

— У каждого участка этой большой территории есть своя специфика, свои задачи, — заметил Собянин, подчеркнув, что во время работ все эти аспекты, как и пожелания местных жителей, обязательно должны быть учтены.

Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"

По словам депутата Мосгордумы Алексея Шапошникова, природно-исторический комплекс «Парк Яуза» объединит 11 районов столицы.

— Важно, чтобы у создаваемого природно-исторического комплекса, который образует экологическую ось Северо-Восточного округа, был единый хозяин, который сможет позаботиться о территориях с учетом их особо охраняемого природного статуса, обеспечить вопросы безопасности, организации досуга москвичей, сохранения редких краснокнижных растений и животных, — сказал Шапошников.

По его мнению, роль хозяина на себя могла бы взять префектура Северо-Восточного округа.

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