Какие подарки любят получать школьные учителя на 1 сентября

Приближается 1 сентября. Традиционно в этот день принято дарить учителям цветы. Как отметили ранее в Ассоциации российских флористов, родителям школьников не стоит покупать огромные букеты, чтобы не нагружать детей. Лучше купить маленький, но оригинальный букет.

Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у заслуженных учителей России, какие подарки они любят получать на День знаний и какие презенты от учеников и их родителей им запомнились больше всего.

Директор лицея № 14, заслуженный учитель России Геннадий Любич:

— Традиционный подарок от учеников учителю на 1 сентября — букет. Иногда девочки приносят то, что они сделали своими руками, — открытки из цветной бумаги, склеенные шкатулочки, трогательные самоделки. Иногда букетов набирается целое ведро. Цветы стоят в классе и медленно вянут. Увы, День знаний стал коммерциализован, как 8 Марта или День влюбленных. Люди, по сути, просто поднимают выручку продавцам цветов и сувениров. Я за то, чтобы родители школьников не тратили деньги на условные вещи. Лучше принести по одному цветочку и подарить от всего класса этот букет учителю. Есть прекрасный проект «Дети вместо цветов». Сэкономленные средства можно отдать на лечение больных деток, в помощь инвалидам, на другие добрые и нужные дела.

Директор лицея рассказал, как он отмечал День знаний вместе со своими детьми, когда они были школьниками. После торжественной линейки и первого урока Геннадий Любич шел со своей семьей в кафе. Это была хорошая традиция. Самый удивительный подарок Любичу преподнесли его выпускники.

— Ко мне в школу пришли ребята, которые выпустились 25 лет назад. Они стали успешными людьми и решили устроить своему учителю в знак признательности за все, что было, «праздник» — подарили путевку в Чехию. Это было совершенно неожиданно, трогательно и потрясающе, — сказал учитель.

Историк, кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров:

— Многие дети дарят в знак признательности самодельные записочки с сердечками. Они признаются в добрых чувствах. Однажды старшеклассники подарили гипсовую скульптуру задумчивой обезьяны. Однажды подарили линейку, исписанную терминами молодежного сленга с иллюстрациями. Хотя учителя, конечно, и так понимают, о чем разговаривают ученики. Очень давно, еще в конце девяностых, когда не было гаджетов, мне один мальчик, который хорошо рисовал, подарил альбом — энциклопедию «подпартных игр». В те времена все делали своими руками, это была целая жизнь. Ученика звали Вова Буров, я помню его имя до сих пор. Ученица Наташа Бурмистрова попросила его же выполнить для меня эскиз купюры в один миллиард долларов, что мальчик очень старательно сделал. Дарили наклейки, нарисованные от руки марки.

Снегуров напомнил, что он — историк, для него упомянутые подарки — свидетельства эпохи, которые он бережно хранит. Помимо домашнего архива, заслуженный учитель РФ основал четыре музея на базе общеобразовательных учреждений. Тематика экспозиций: образование, духовная культура, Дмитрий Карбышев, Великая Отечественная война, генерал-майор Кутайсов, герои войны 1812 года. Создан также музей Северного округа.

— В определенный период развития нашей страны у нас пытались отнять память, стереть часть нашей истории. Очень важно помнить то, что происходит с каждым из нас, историю Родины в целом. Подарки — записки и самоделки учеников — я храню как часть моей жизни и часть истории, — отметил Александр Снегуров.

Руководитель художественной школы «Центр образования Царицыно № 548», заслуженный учитель России Геннадий Соколов:

— Мне дарили пряники, которые девочки испекли своими руками. Они были вкусные, и это было очень приятно. Однажды девчонки-одноклассницы собрались у кого-то дома и изготовили замечательный торт в виде крокодила. Они пояснили, ведь я же — Гена! Отличный торт, мы всем классом его съели и попили чаю. Это было чудесно и весело. Может быть, кто-то из них потом стал профессиональным кондитером, кулинаром. Однажды дети заказали для меня майку с изображением крокодила и надписью «Руками не трогать!». Они потрудились, проявили фантазию. Такие вещи всегда трогают.

Геннадий Соколов, как и его коллега из лицея, отметил, что не стоит тратить деньги на дорогие букеты:

— Мы сумели убедить родителей, что делать подарки учителям и дарить цветы на 1 сентября не стоит. Гораздо лучше потратить эти средства с пользой, например направить на помощь больным деткам.

Учитель физкультуры Объединения комплексов (ОК) 2121, инициатор проекта «Игры равных», почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель России Дмитрий Бесполов:

— Мои ученики, закончившие школу, преподнесли мне и настоящим ученикам прекрасный подарок — они оборудовали отличный спортзал. Построили даже скалодром и механическую сцену с подъемниками. Выпускники часто привозят для нашего поля регби землю и траву. Эти подарки помогают всем, кто учится и тренируется в стенах школы сегодня. Вместе с выпускниками-хоккеистами мы попросили мэрию, и нам заменили старую хоккейную коробку на великолепную новую. Я могу выключать на площадке свет не выходя на улицу — из окна с помощью пульта. Управа разрешила бесплатно брать воду для катка, родители-профессионалы делают на ней отличный лед. Разве это не радость, не подарки?

Бесполов рассказал, что школу часто навещают выпускники, добившиеся успехов в спорте, и проводят тренировки с детьми. Это для преподавателя тоже радость, подарок. Учитель физкультуры поделился своим воспоминанием:

— В начале года я объясняю новым ученикам, как будет проходить обучение. Однажды, когда я рассказывал 1 сентября про отметки, которые выражаются цифрами, и оценки — словесное описание успеха, одна тихая девочка вдруг сказала: «Мне не нужны отметки и оценки, хочу, чтобы вы просто ценили меня». Меня поразили эти слова, я их запомнил.

Школьный тренер объяснил, что успехи бывших учеников — это для него «нескончаемые подарки». Среди этих учеников огромное количество чемпионов, известных спортсменов: Денис Бояринцев, Валерий Чижов, Антон Искусных, Андрей Темнов, Сергей Попов, Сергей Белоусов, Александр Журалев, Александр Капралов, Андрей Федоров. В основном это футболисты и игроки в регби. Он отметил, что бывшая ученица Женя Блинник стала чемпионкой Европы по боксу, а ее дочка, которая в прошлом году закончила школу, — уже чемпионка Москвы.

— Их очень много. Но еще важнее для меня, что среди них много тренеров, преподавателей физкультуры. Только в одной нашей школе работают пять моих бывших воспитанников. Ребята решили посвятить свою жизнь детям, продолжают мое дело, и это — подарок, награда. А самый большой подарок для меня — когда я вижу, что удалось успешно социализировать ребенка-инвалида, что он стал частью обычного общества. У нас директор — спортсменка-волейболистка Елизавета Чиркова, она с детьми с ограниченными возможностями всегда сама играет в волейбол сидя.

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