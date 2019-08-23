Рынска о Малашенко: На второй день нашей совместной жизни Игорь расплакался

Российская журналистка Божена Рынска опубликовала на своей странице в Facebook пост о сложных отношениях своего мужа Игоря Малашенко с его первой женой Еленой Пивоваровой.

— Рассказывая о своем браке на второй день нашей совместной жизни, Игорь расплакался, — сообщила Рынска 22 августа, уточнив, что первый брак Малашенко был «фасадным» и только для детей. Пивоварова не проявляла интереса к его жизни и работе.

Рынска заявила, что все психотерапевты, к которым обращался Игорь, характеризовали его жену как «особу крайней степени нарциссизма». Ей удалось внушить ему, что детей она рожала ему и он им должен.

Вера Пивоваровой в собственную исключительность, «титаническое высокомерие на ровном месте» и отталкивало от нее жен партнеров, — считает Рынска. Она добавила, что Игорь верил первой жене, поддавался на манипуляции.

— Она отговорила его от назначения главой администрации Ельцина. Успехи его никогда не восхвалялись, наоборот, обнулялись. Я встретила Игоря, когда его самооценка была ниже плинтуса. А ведь он был создатель огромного успешного бизнеса, красавцем и умницей. Но его никогда не ласкали в браке. Они никогда с женой не обнимались, Игорь первое время, как собака-кусака, вздрагивал от ласки, как от боли, — отметила вдова.

Первая жена-нарцисс, по мнению журналистки, так и не смогла простить то, что Игорь от нее ушел, и вымещала злость в виде долгой судебной тяжбы и оскорблении домработницы Малашенко.

Напомним, 25 февраля Игорь Малашенко был найден мертвым в саду собственного дома в Сотогранде — крупнейшем частном жилом районе Испании.

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