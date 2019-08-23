Один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох скончался в США
Предприниматель и миллиардер из США Дэвид Кох скончался 23 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщил его брат Чарльз Кох.
По его словам, несколько лет назад у Дэвида обнаружили онкологическое заболевание. В прошлом году миллиардер оставил управление компанией Koch Industries из-за ухудшения состояния здоровья.
По данным Forbes на июнь 2018 года, его состояние оценивалось в 51 миллиард долларов. Миллиардер занимал 11 место в списке самых богатых людей мира. Его компания занималась инвестициями в сфере нефтепереработки, производства удобрений и полимеров, передает Nation News.
Дэвид Кох активно участвовал в политической жизни. В 1980 году он баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.
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