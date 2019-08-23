Баранец: Европа сейчас как пьяная напуганная бабушка

Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности 23 августа прокомментировал тестирование ракеты 18 августа в США. Путин поручил Минобороны и МИДу проанализировать уровень создаваемой угрозы и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал «Вечерней Москве», как, скорее всего, будут действовать США в дальнейшем, какую угрозу представляет для нашей страны новое оружие американцев и какой ответ может подготовить Россия. По его мнению, новое оружие Штаты тестировали уже очень давно, что нарушало Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— Судя по видео, которое показали американцы при испытании нового «Томагавка», ракета владеет большей дальностью, чем сказал представитель Пентагона. По его словам, она попала точно в цель на расстоянии 500 километров. Наши специалисты посмотрели момент выхода ракеты из сухопутной установки МК-41 и определили, что она длиннее предыдущей версии «Томагавка». Мы не исключаем, что дальность ее полета составляет полторы–две тысячи километров. Если можно прикинуть, что такие установки есть в Румынии и готовятся на поставку в Польшу, то легким взмахом линейки или циркуля можно увидеть, что они могут достать не только до Питера, Воронежа или Москвы, они вполне могут долететь и до Урала. В этом и состоит стратегическая угроза для России. Здесь надо понимать, что если такие ракеты будут расположены в Восточной Европе, то у нас возникнет новая реальная угроза, на которую придется реагировать, — рассказал Баранец.

— Как реагировали в России на «Томагавки» предыдущего типа?

— «Томагавки» предыдущего типа были морского базирования. В России не имели ничего против, когда они располагались на эсминцах, условия ДРСМД не запрещали этого. Но в Штатах очень живенько, с гениальной быстротой, приспособили ракету к сухопутной пусковой установке. Даже пьяному польскому ежику понятно, что нельзя ее создать ни за 18 дней, ни за те полгода, что США нас предупреждали. Уже совершенно очевидно, что это сложнейшая программа перехода из морского варианта в сухопутный требовала серьезнейших конструктивных решений, а главное, целых серий испытаний. Не менее 20, как мне сказали специалисты. Такие испытания не проходят сразу со снайперской точностью. А что мы видим у американцев? Сразу же попадание в цель при первом публичном испытании. Когда американцы работали над предыдущим поколением ракет, они не попадали в назначенное место даже после 50 тестовых запусков. А тут с первого раза. О чем тут еще можно говорить? Не надо делать из нас дураков! Кроме того, российская разведка установила, что еще в начале 2017 года на одном из американских заводов была заказана целая массовая серия таких ракет. То есть США этого уже даже не отрицают.

— Как на испытания новых американских ракет реагируют в остальном мире?

— Удивило это не только нас, но и многих европейских политиков и генералов. По всему миру этим были удивлены. Люди же не дураки и все прекрасно понимали. США на протяжении полутора десятка лет обвиняли Россию в нарушении договора и тыкали пальцем в какую-то там ракету, которую мы показывали и даже приглашали Миноброны США, чтобы посмотреть на нее, а они не пришли. Предлагали полностью узнать о ней все характеристики. Но им это не нужно было. Все состоялось по вероломной американской логике. Они решили отказаться от такого элементарного понятия, как стыд. Они просто сбросили свое забрало и показали свою наглую вероломную морду. Но здесь возникает вопрос: наклепают они этих ракет, и что дальше? Не будут же они держать их на национальной территории США.

— И что же США дальше будут делать с этими ракетами?

— Здесь напрашивается два шага. Первый скрывают — сейчас ведутся тайные переговоры с натовской Европой. А она сейчас как пьяная напуганная бабушка — страшно не хочет, чтобы новые «Томагавки» там устанавливали. Даже немецкому школьнику-двоечнику понятно, что как только хотя бы одна ракета такого типа появится в натовской Европе, то эти позиции будут немедленно обведены красными кружками российского штаба, туда мгновенно будут нацелены наши «Калибры» и «Искандеры», которых достаточно. Это будут боевые цели, а для нас нет разницы, где они стоят или будут стоять. Да, извините за европейскую архитектуру, ее жалко. Но в случае реальной военной угрозы эти цели будут мгновенно уничтожены.

На этом песня не заканчивается. Уже есть точные сведения, что американцы прощупывают Токио и Сеул на предмет того, чтобы разместить пусковые установки с ракетами и там. Буквально на прошлой неделе МИД Китая проскрежетал зубами и сказал, что они не потерпят, чтобы у них под носом стояло оружие, которое перекрывает всю их национальную территорию. А мы в этом случае сидим с ними в одном окопе. Нами был инициирован этот вопрос в Совете безопасности ООН. Мы стали одной стаей выступать. Это говорит о том, что трещит не только европейская система, но и азиатская дальневосточная безопасность. Придется перекраивать планы применения Вооруженных сил и Китая в том числе.

Штаты нагревают сковородку и на Дальнем Востоке. Если смотреть глобально на территорию России, нас как бы хотят взять в тиски этими «топорами». Но здесь вылезло китайское шило. Когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приезжал в Россию (октябрь 2018 года — прим. «ВМ»), то у него была конфиденциальная встреча с Сергеем Шойгу. Американский политик попросил министра обороны, чтобы тот переговорил с Пекином о том, чтобы они подключились к новому договору ДРСМД. Американцы сути не скрывают, что их больше пугала не Россия, а Китай. На просьбу о переговорах Болтона отправили в Пекин.

— Какие глобальные процессы могут быть спровоцированы после испытания новых ракет США?

1. Раскол мнений в странах Европы

— Сейчас там начинаются тайные переговоры, дымят телефоны между Макроном и Меркель. Они хотят созвать европейское совещание по данному вопросу и отклонить предложение по размещению ракет. Но Польша тут же сказала США: заходите хоть когда, размещайтесь, пожалуйста. За Польшей встала Румыния. Мы говорим о расколе Европы по отношению к новым «Томагавкам». Есть две страны, готовые встречать ракеты с хлебом и солью, но это их выбор. Думаю, что предстоит трудная политико-дипломатическая война — как скрытая, так и открытая — европейских натовских столиц с Вашингтоном, — поделился Баранец.

2. Ответная реакция Китая

— Мы понимаем, что Китай тоже не остановится. Он потребует от США объяснений, если хоть одна ракета появится в Южной Корее или Японии. Китайцы будут действовать абсолютно зеркальным образом. Их ракеты будут нацелены на города, села, долины и леса, где размещено вооружение США. Хотя сами китайцы этого не хотят, у них и так есть немало своих забот. Но объективно, разворачивая ракеты в Европе и в Азии, американцы сколачивают российско-китайскую стаю. Не так давно Си Цзиньпин, выступая на съезде Коммунистической партии Китая, открытым текстом сказал фразу, от которой вздрогнул даже Вашингтон. Если дело будет развиваться так и дальше, они будут вынуждены вступить с Россией не только в политический, но и в военный союз.

На горизонте — СНВ (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, действие которого закончится в феврале 2021 года, — прим. «ВМ»), с которым тоже есть проблемы. Стратегическая безопасность в мире затрещала по всем швам. Представьте себе мешок из капроновой сетки, сдерживающий тяжелый арбуз. Сейчас он рвется, может выпасть арбуз. В виде ядерной бомбы.

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