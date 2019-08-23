Девушки из Британии откопали капсулу со сбывшимися пророчествами

Подруги из Британии откопали капсулу со сбывшимися пророчествами, которую закрыли 22 года назад, сообщается на портале Mirror.

Оказывается, что в 1997 году девушки 15-ти лет Джемма Линч, Эмма Пейдж, Шан Мак-Грири, Джемма Албистон, Джемма Рафседж и Кейти Винн закопали в деревне Хелсби Хилл капсулу с предсказаниями. Они написали в письме «сценарий» своей судьбы, вплоть до профессии и будущего партнера.

После «магической» процедуры они поклялись, что не будут открывать послание десять лет. Встретившись спустя долгие годы, они решили нарушить обещание и отправились на поиски капсулы. Женщины удивились тому, что прочитали в найденном письме, ведь все, что они описали много лет назад, превратилось в реальность.

Например, одна из них стала учительницей начальной школы, а другая, как и хотела, работает с животными. Еще одна подруга мечтала работать в офисе, и это также осуществилось. Даже платье, которое нарисовала одна из девушек, оказалось очень похожим на ее свадебный наряд.

Британки были восхищены точностью своих пророчеств и остались рады волшебной находке.

Ранее сообщалось, что житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку с посланием морякам из Владивостока, которое датируется 1969 годом.

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