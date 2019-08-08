Послание в бутылке времен СССР нашли на Аляске
Житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку с посланием морякам Владивостока, датированное 1969-м годом.
Иванофф поделился фотографиями, на которых запечатлена находка, в новой публикации соцсети Facebook. На одном снимке мужчина держит в руке бутылку с посланием, а на другом письмо показано в развернутом виде. Автор поста попросил носителей русского языка перевести письмо.
— Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку. Просим передать сообщение по адресу город Владивосток, плавбаза «Сулак». Всему экипажу желаем хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания, — говорится в послании.
Капсула времени с запиской датирована 20 июня 1969 года. Она была обнаружена только спустя 50 лет.
До того как житель США нашел письмо советских моряков, в мае этого года российские археологи обнаружили револьвер американской оружейной компании конца XIX века в центре Москвы.
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