Столичные археологи обнаружили следы литейной мастерской

Археологические раскопки велись на протяжении двух месяцев. За это время специалисты смогли найти следы небольшой литейной мастерской конца XVII — начала XVIII века. В числе артефактов — два тигля и фрагмент каменной литейной формы.

— Тигли прекрасно сохранились. Они изготовлены из огнеупорной керамики — она выдерживала температуру плавления металлов свыше 1000 градусов. Емкости имеют удобную для плавки конусообразную форму с закругленным дном и небольшой носик для слива. Внешние поверхности тиглей сильно обожжены, а на внутренних остались следы сплавов на медной основе, — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что тигли предназначались для плавки меди, олова и свинца.

— Не менее уникальной находкой стала и нижняя часть составной литейной формы из сланцевой пластины, — отметил глава ведомства. — На отполированной поверхности вырезаны нательный крест и две пуговицы-гирьки. Также на ней высечены литники — каналы для заливки металла — и отверстия для крепежей — штифтов. С помощью этой формы можно было сделать три предмета.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов демонстрирует найденные тигли и часть литейной формы Фото: Анна Назайкина, «Вечерняя Москва»

Всего к раскопкам привлекли порядка 50 специалистов. Сначала территорию огородили, а затем с помощью специальной техники сняли первый слой грунта.

— Традиционно территория раскопок разбивается на несколько участков, — рассказал археолог Александр Лаврененко. — Таким образом, работа сначала проходит на одной, а затем на другой локации. Все наши находки сразу же отправляются в отдел обработки, где уже подробно изучаются.

Новые артефакты были обнаружены на глубине полутора-двух метров. Сегодня все предметы уже отвезли в археологическую мастерскую, где их изучают эксперты. После реставрационных работ их передадут в фонды столичных музеев.

Кстати, за последние восемь лет московские археологи нашли около 35 тысяч артефактов. Самые ранние из них датируются XII веком.

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