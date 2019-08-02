Археологи обнаружили затонувший храм с сокровищами в Египте
Археологи, изучающие древний затонувший город Гераклион, нашли руины храма и большое количество ценных вещей. Среди них оказались золотые украшения, монеты и фрагмент гребной лодки.
Стало известно, что исследователи с помощью специального сканирующего прибора обнаружили каменные колонны и руины греческого храма, которые находились на небольшой глубине — один метр.
Помимо этого, найденный фрагмент лодки оказался частью ранее обнаруженного 13-метрового судна, — оно использовалось для священных церемоний.
Множество сокровищ таких, как изделия из золота, монеты из драгоценных металлов, принадлежащие эпохе царя Птолемея II, а также керамическая посуда были обнаружены на корабле.
Ранее московские археологи сообщили о том, что нашли следы старинной мастерской в центре Москвы, которая использовалась в XVII — начале XVIII века. Об этом пишет Live Science.
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