Продюсер рассказал, в какие дни 2019 года звезды заработают самые большие гонорары

Продюсер Табриз Шахиди, который организовывает концерты с самыми популярными российскими артистами, 23 августа опубликовал пост в Telegram, в котором рассказал о нюансах выступления звезд на новогодних корпоративах.

Он обратился к неопытным промоутерам из российских регионов, сообщив, что ежегодно с августа по декабрь его компания ежедневно сталкивается с тем, что те пытаются купить выступление звездного артиста первого эшелона в городах Нижний Новгород, Пермь, Казань, Екатеринбург и других в пятницу или субботу в декабре.

— Вы как агентство или заказчик мечтаете о том, чтобы 21 декабря, в субботу (2019), Полина Гагарина, Вера Брежнева, Григорий Лепс или Лена Темникова выступили на вашем корпоративном празднике, условно, в Барнауле. В этот же день в Москве (а жаждущих в столице — сотни) три эталонных клиента получат приоритетное право на артиста в зависимости от оперативности в вопросах предоплаты. Другими словами: три гонорара за один вечер получает артист за три выступления (а есть певцы и коллективы, успевающие отработать и пять выступлений), — отметил Шахиди.

Поэтому, по его словам, региональным заказчикам озвучиваются условия, равные минимум трем московским гонорарам.

Продюсер отметил, что в 2019 году самыми дорогими датами в декабре являются 13 и 14 декабря, 20 и 21 декабря.

— Многолетние наблюдения показывают, что выходные перед Новым годом не пользуются популярностью у больших компаний: 27 и 28 декабря в этом смысле у многих артистов на небольшом спаде, и это действительно реальная возможность заполучить звезд в регионах хотя бы за двойной гонорар, — подытожил продюсер.

Читайте также: СМИ: Галкин зарабатывает в пять раз больше Петросяна