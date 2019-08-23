Выставка о конструкторе тяжелых танков пройдет в Музее Победы
Музей Победы 23 августа представил около 40 раритетов о Жозефе Котине — конструкторе тяжелых танков КВ. Экспозиция открылась в рамках выставочного проекта «Герои тыла. Неоценимый вклад в Победу».
Посетители смогут увидеть фотографии 1930-х — 1940-х годов, рассказывающие об эвакуации ленинградского Кировского завода и создании в Челябинске «Танкограда», главным архитектором которого является Котин. Дочь конструктора передала музею документы, письма и личные вещи, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
По словам куратора выставки Тимофея Синицына, с именем Котина связано появление тяжелых танков КВ-1, КВ-1с, КВ-85, КВ-7. Выставка будет работать до 23 сентября 2019 года.
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