День Государственного флага отпраздновали с детьми в Музее Победы
В московском городском клубе «Лето Побед», работающем на базе Музея Победы, отметили День Государственного флага. Об этом сообщили в информационном центре учреждения.
22 августа в клубе был организован урок истории, «учителем» стал персонаж из прошлого — Петр I. Он рассказал слушателям историю русского флага, в частности о том, как более 300 лет назад его подняли на первом военном корабле России под названием «Орел». Ребятам также предложили угадать значение цветов государственного символа и создать праздничные открытки.
Кроме того, организаторы пригласили детей в Зал Полководцев на концерт. Там выступили 154-й отдельный Преображенский полк, оркестр ВМФ и юные барабанщицы из ансамблей столицы.
Кстати, празднование Дня Государственного флага пройдет и на других площадках Москвы до 25 августа. Специальную программу, включающую концерты, спектакли и мастер-классы, подготовили организаторы фестиваля «Цветочный джем». Мероприятия можно будет посетить на Поклонной горе и проспекте Сахарова.
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