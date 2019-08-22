Фестиваль «Цветочный джем» стартовал в столице
В Москве состоялся старт фестиваля «Цветочный джем». Это мероприятие проходит в городе уже в третий раз.
— Первый раз мы его провели в 2017 году, и с каждым разом он становится все интереснее и обширнее. С 20 июня 2019 года москвичи и гости столицы могли любоваться 42 садами, созданными российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами. А сегодня на 58 площадках города стартовала культурная программа фестиваля «Цветочный джем», — приводит слова руководителя Департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Организаторы напомнили, что на Манежной площади появился сад в виде карты ВДНХ. Он составлен из 4 тысяч хризантем и посвящен, как и многие другие инсталляции мероприятия, 80-летнему юбилею ВДНХ. Также с 22 по 25 августа гостей ждет программа, посвященная Дню Российского флага, в том числе бесплатные экскурсии, концерты, постановки.
Ежегодный фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» будет длиться до 8 сентября. Для горожан организуют мастер-классы, лекции и, конечно, дегустации различных десертов: смузи, варенья, выпечки. Также в рамках события будут организованы два эксклюзивных спектакля, кулинарный баттл, дизайнерский маркет и многое другое.
Вход на мероприятия свободный.
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