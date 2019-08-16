Около 200 кулинаров поучаствуют в баттле на московском фестивале «Цветочный джем»
В рамках фестиваля «Цветочный джем» пройдут кулинарные баттлы. Участники приготовят варенье по авторским рецептам.
192 кулинарам будут помогать опытные шеф-повара. Любители должны будут создать лакомство, используя предложенные фрукты и ягоды.
Соревнование будет проводиться в три этапа. Первый пройдет 24 и 31 августа на 12 площадках. Гости фестиваля выберут номинантов второго тура, который состоится 1 сентября. Победителя определят 7 сентября на площадке по адресу: ул. Перерва, вл. 52. Финал проведет Юлия Барановская.
В общей сложности кулинары потратят около 2 суток на приготовление варенья.
Напомним, что ежегодный фестиваль «Цветочный джем» пройдет на площадках Москвы с 23 августа по 8 сентября. Для горожан организуют мастер-классы, лекции и, конечно, дегустации различных десертов: смузи, варенья, выпечки.
Вход на все мероприятия свободный, напомнили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
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