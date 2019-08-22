Теплая погода ожидается в дни празднования 350-летия флага России
Теплая погода ожидается в дни празднования 350-летия флага России в Москве, сообщает портал «Метеоновости».
— С начала недели погода щедро одаривала жителей столичного региона солнцем и теплом, спеша компенсировать уходящее лето. И в дни праздника российского флага, 22–25 августа, погода не испортит праздничных мероприятий в столице, — рассказали на сайте.
Уточняется, что холодный фронт с северо-запада, который пришел в столичный регион, несущественно понизит температуру воздуха. Осадков в эти дни не ожидается, а погода будет солнечной, благодаря чему хорошо прогреется воздух.
Средняя температура превысит норму на 2–3 градуса. В пятницу, 23 августа, будет 21–23 градуса тепла, а 24 августа столбики термометров покажут 23-25 градусов.
В воскресенье, 25 августа, ожидается небольшой кратковременный дождь, который понизит температуру на пару градусов. В Москве будет 21–23 градуса тепла, в области — 19–24.
Ранее сообщалось, что 24 августа столица отметит 350-летие российского флага. В честь праздника на проспекте Сахарова пройдет концерт «Герои рядом с нами» с участием звезд эстрады.
Читайте также: Политолог рассказал о важности Дня флага России для воспитания молодежи