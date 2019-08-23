Участник проекта «Голос» рассказал, почему разорвал контракт с Лепсом

Музыкант Данил Буранов, который участвовал в проекте «Голос», рассказал, почему разорвал контракт с Григорием Лепсом после трех лет совместной работы, в интервью изданию «СтарХит».

— Несколько месяцев назад Григорий Викторович первым сказал, что мне пора двигаться своей дорогой. Назначил встречу, честно обозначил: ничего не происходит, толку от меня мало... — поделился Буранов.

Он объяснил, что во время сотрудничества с продюсером не чувствовал «чего-то настоящего». В то время, когда музыканту покровительствовал Лепс, он постоянно записывал и выпускал песни. Буранов заявил, что делал то же самое и когда работал один.

Помимо этого, у певца было мало концертов и выступлений, организованных продюсерском центром. Музыкант признался, что попросту не реализовал финансовых надежд своего продюсера. Тем не менее артисты разошлись мирно, а Лепс оказался человечным и понимающим.

Буранов представит Россию на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Мероприятие пройдет с 24 по 29 августа.

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