Сергей Собянин осмотрел новый корпус НИУ ВШЭ на Покровке
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Корпус, который посетил глава города, находится на Покровском бульваре, дом 11.
— Закончилась многолетняя работа по строительству нового корпуса Высшей школы экономики. Теперь это один из самых крупных корпусов в Москве среди студенческих кампусов, — заявил он в ходе посещения образовательного учреждения.
Кроме того, Сергей Собянин добавил, что корпус НИУ ВШЭ на Покровке был сделан на современном уровне.
Мэр столицы поздравил коллектив «вышки» с новосельем, а также посетил аудитории, библиотеки.
Как отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, в здании располагаются факультеты экономических и компьютерных наук, передает агентство городских новостей «Москва».
Добавим, преподавательские корпуса и аудитории соединяются стеклянными переходами. Занятия начнутся 1 сентября.
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