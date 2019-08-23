Сергей Собянин поприветствовал участников фестиваля «Спасская башня»

Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал участников XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Открытие фестиваля состоялось в центре столицы.

— С большим музыкальным праздником, Москва! Спасибо российским коллективам, спасибо гостям фестиваля — военным оркестрам со всего мира, спасибо за этот праздник, который вы дарите нам, — сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии, проводимой на Красной площади.

По словам главы города, фестиваль не будет ограничен выступлениями музыкантов только в центре города: послушать артистов можно будет и в парках, скверах, на железнодорожных вокзалах.

Сергей Собянин отметил, что в этот раз фестиваль совпал с 350-летием российского флага. Фестиваль «Спасская башня» продлится до 1 сентября.

Фестиваль «Спасская башня» в 2019 году открылся 23 августа. На территории Выставки достижений народного хозяйства в субботу пройдет шествие участников — российских и иностранных военных оркестров, творческих коллективов.

В рамках программы фестиваля предусмотрены образовательные и развлекательные мероприятия для детей на Красной площади. Еще ожидаются 20 конных представлений с участием команды по джигитовке Кремлевской школы верховой езды.

Для москвичей и гостей столицы выступают также детские коллективы, коллективы в рамках «Московского долголетия».

Добавим, что количество иностранных участников фестиваля в этот раз впервые достигло рекордной тысячи человек.

Читайте также: Владимир Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля «Спасская башня»