Избитая матерью в Москве двухлетняя девочка находится в больнице
Двухлетняя девочка из Москвы, которую избила мать, находится в больнице, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее в СМИ появились сообщения об избиении матерью двухлетнего ребенка. Соцработники проверили эту информацию и выяснили, что женщина действительно жестоко обращалась с девочкой. Семья является многодетной и получает все положенные выплаты и льготы. Ранее на учете в учреждениях соцзащиты она не состояла.
В настоящее время девочка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего угрожает.
По ее личной просьбе матери ребенка ей выдали направление в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Ситуация находится на контроле департамента труда и социальной защиты населения Москвы, передает агентство «Москва» со ссылкой на ведомство.
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