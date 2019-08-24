Ученые заявили, что любители селфи воспринимаются в соцсетях неудачниками
Американские ученые в ходе эксперимента установили, что любители публиковать селфи-снимки у пользователей соцсетей оказались не в почете, их считают неудачниками и эгоистами.
Для исследования специалисты пригласили 119 студентов из Университета Южного Миссисипи и набрали две группы по 30 человек из Вашингтонского государственного университета. Молодым людям из Вашингтона разрешили воспользоваться своими аккаунтами в соцсети Instagram. Ученые выбрали похожие посты с рассказом о путешествиях, вечеринках или соревнованиях, включая селфи-фото.
Студентам из другого региона предложили оценить вашингтонцев по степени самовлюбленности, самомнения и успешности. Оказалось, что среди двух профилей с одинаковым содержанием отрицательные эмоции вызывали люди, которые опубликовали селфи. Участники эксперимента их посчитали неудачниками и тщеславными эгоистами, сообщается на сайте Вашингтонского государственного университета.
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