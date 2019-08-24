Продавец нижнего белья обратилась в полицию из-за травли и кражи на работе
Сотрудница магазина нижнего белья в столичном торговом центре обратилась в отделение полиции. Она сообщила, что у нее на работе украли наушники, девушка подозревает коллег в совершении этого преступления, так как они часто издевались над ней.
Москвичка рассказала о сложных отношениях с другими продавцами магазина, которые часто хамили ей и пытались задеть. Девушка считает, что именно ее коллеги украли у нее наушники стоимостью 15 тысяч рублей. Она оставила аксессуар на стуле в примерочной, когда посетителей не было, только персонал. За зону примерочных в момент пропажи отвечала администратор магазина. Самостоятельно продавец не смогла найти наушники.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняют условия, в которых работала 19-летняя заявительница, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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