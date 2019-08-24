Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Скончался известный автор-переводчик иностранных фильмов на видеокассетах VHS в начале 90-х годов Юрий Живов. Он умер на 61-м году жизни 22 августа, о причинах смерти не сообщается, передает портал News-life.ru.
За свою карьеру он перевел и озвучил более 1300 кинолент. С его голосом выросло целое поколение советских и российских зрителей.
СПРАВКА «ВМ»
Юрий Живов родился в Москве 9 мая 1958 года. Он получил образование переводчика-синхрониста с немецкого и английского языков в МГПИИЯ имени Мориса Тереза, проходил стажировку в ГДР, работал в ООН. В 1987 году впервые в Москве услышал авторский перевод фильмов, и решил этим заняться.
Его первыми переведенными лентами стали комедия «Исповедь чистильщика окон», драма «Любовник леди Чаттерлей» и фильм ужасов «Вой».
С 1993 года Юрий Живов работал над авторским переводом для студий. В последнее время он продолжал делать переводы для любителей одноголосой озвучки.