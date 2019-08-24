Эксперт рассказал, когда внедрят четырехдневную рабочую неделю в России
Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков сообщил возможный срок внедрения четырехдневной рабочей недели в стране.
По его словам, переход возможен в течение ближайших десяти лет.
— В ближайший год вряд ли, это возможно в ближайшее десятилетие в случае перехода к новому технологическому укладу, внедрению новых технологий, коренному изменению ситуации с производительностью труда, — сказал Николай Калмыков корреспонденту РИА Новости.
Он добавил, что вскоре автоматизация и роботизация большей части рабочего процесса приведет к тому, что многие виды работ будут делать за людей машины и необходимость в лишней часовой нагрузке исчезнет.
Напомним, с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней выступила Федерация независимых профсоюзов РФ, переход должен быть совершен с сохранением прежней заработной платы.
Ранее в правительстве России сообщали, что сокращение пятидневной рабочей недели до четырех занятых дней в перспективе возможно, однако этого не стоит ожидать в ближайшее время.
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