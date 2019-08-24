Новый пакет американских антироссийских санкций вступит в силу с 26 августа
США подтвердили введение санкций в отношении России по делу Скрипалей с 26 августа, следует из опубликованного в электронной базе Федерального реестра США документа.
О намерении ввести дополнительные ограничительные меры в отношении РФ Государственный департамент заявлял в начале августа.
Ранее сообщалось, что США потребуют от международных организаций не выдавать кредиты России и американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, который номинирован не в рублях. Также Вашингтон введет дополнительные ограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
Напомним, в начале марта 2018 года в английском городе Солсбери, согласно информации британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон не раз заявлял, что к отравлению Скрипалей причастна Москва, российские власти это отрицают.
По мнению Кремля, США продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением для обострения отношений с Россией.
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