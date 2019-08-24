Михалков отложил съемки нового фильма из-за операций на ноге

Режиссер Никита Михалков был вынужден отложить съемки своего нового фильма «Шоколадный револьвер» ввиду проблем со здоровьем. Об этом он заявил на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму в пятницу, 23 августа.

Ранее сообщалось о том, что Михалков перенес несколько операций на ноге после того, как при замене сустава ему занесли инфекцию.

На фестивале народный артист РСФСР рассказал, что провел под наркозом в общей сложности 39 часов. В связи с осложнениями в данный момент он вынужден передвигаться на костылях, передает «Интерфакс».

— Если Господь управит, в конце декабря или с 10 января (2020 года — прим. «ВМ») мы должны начать, — уточнил режиссер, отвечая на вопрос о дате выхода предстоящей ленты.

Он добавил, что в прокат кинокартина может выйти в 2021 году. При этом изначально предполагалось начать съемки в 2019 году.

Напомним, что о новом проекте Михалкова стало известно весной 2018 года. Сам артист не только займет режиссерское кресло, но и спродюсирует фильм, а также примет участие в написании сценария совместно с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми. Сюжет «Шоколадного револьвера» будет разворачиваться вокруг российского режиссера, чья дочь погибла при теракте в Каннах.

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