Врачи назвали приводящие к развитию рака вредные привычки
Эксперты назвали вредные привычки, которые могут угрожать здоровью и привести к развитию онкологии.
В первую очередь отмечается пагубное влияние сидячего образа жизни. По данным исследования канадских ученых, малоподвижность провоцирует развитие рака кишечника, груди, легких предстательной железы. Чтобы снизить соответствующие риски, рекомендуется регулярно уделять хотя бы немного времени легкой гимнастике, пишет «Медикфорум».
Потребление продуктов с высоким содержанием животного белка, как оказалось, тоже может быть опасным для здоровья. Чрезвычайная приверженность к подобному рациону чревата развитием в организме злокачественных опухолей. Согласно положениям научной работы ученых из Южной Калифорнии, люди среднего возраста с вышеуказанными гастрономическими привычками умирают в четыре раза чаще от онкологии, чем те, кто ограничивает употребление мясных изделий и сыра.
Приготовление пищи на газовой плите несет угрозу здоровью ввиду выделения при этом процессе готовки опасных химических веществ (окись углерода, двуокись азота, формальдегид).
Среди прочего медики настоятельно советуют не брать с собой в туалет гаджет, так как долгое сидение повышает давление на тазовое дно. В свою очередь это приводит к грыжам и воспалению кишечника, а также к выпадению геморроидальных узлов и даже сердечным приступам.
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