Олимпиада мегаполисов пройдет на форуме «Город образования»
Соревнования IV Международной олимпиады мегаполисов откроются в первый день осени и продлятся до 6 сентября. Участниками олимпиады, которая пройдет в рамках московского международного форума «Город образования», станут учащиеся школ более чем из 40 наиболее крупных городом мира — Лимы, Шанхая, Стамбула, Берлина, Дрездена, Кишинева, Любляны, Нью-Йорка, Ханоя и Харбина, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Олимпиада мегаполисов станет площадкой для состязаний в области математики, физики, химии и информатики. Каждый город будут представлять команды из восьми школьников в возрасте от 14 до 18 лет — победителей и призеров различных международных интеллектуальных битв.
Состязания примут четыре столичных площадки: по информатике — штаб-квартира компании «Яндекс», по химии — школа № 1253, по физике — школа № 2030, по математике — школа № 1241. Победителей объявят 6 сентября во время торжественной церемонии закрытия олимпиады.
Первый подобный турнир состоялся еще в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 173 школьника из 22 городов мира.
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