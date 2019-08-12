Московский образовательный форум объединит тысячи экспертов из разных стран

Около тысячи иностранных гостей ожидается на московском международном форуме «Город образования». Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Ключевыми проектами выставки, по словам директора Московского центра качества образования Павла Кузьмина, будут проект «Московская электронная школа», предпрофессиональные классы, виртуальная экспозиция школьных музеев, инженерная графика, конструирование и программирование.

Также в этом году гости смогут самостоятельно создавать собственные фильмы и квесты на мастер-классах по дополненной и виртуальной реальности.

— Каждый стенд станет отдельной интерактивной экспозицией, — отметили в Департаменте образования и науки.

Впервые на форуме 1 сентября пройдет торжественная линейка кадетов, а 31 августа — Всероссийский слет школьников. Среди других событий — открытый педагогический совет, Международная конференция руководителей систем образования стран и городов мира, а также международная конференция «Школьное образование ХХI века: формирование и оценка гибких компетенций», которая организуется при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

— В прошлом году мы установили абсолютный мировой рекорд, став самым крупным образовательным форумом в мире: нас посетили 133 тысячи человек из разных стран, — добавил Павел Кузьмин. — В этом году мы ожидаем не менее 100 тысяч гостей, а в списке участников деловой программы форума уже порядка 800 иностранных участников более чем из 50 стран.

Деловая программа форума будет насыщенной. В ней примут участие такие зарубежные спикеры, как главный редактор научно-популярного журнала PopularScience Джо Браун, основатель Wikipedia Джимми Уэйлс, президент ассоциации WorldSkills International Саймон Бартли, руководитель Департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер и другие известные эксперты.

Интересно, что впервые всемирный саммит AQDAR пройдет не в Арабских Эмиратах, а в рамках форума в Москве. В нем примут участие представители стран Персидского залива.

Читайте также: Столичные школьники завоевали 18 медалей на международных олимпиадах