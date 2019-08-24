Супердедушку выбрали в столице
В парке искусств «Музеон» состоялся финал пятого общегородского конкурса «Супердедушка Москвы — 2019», сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Финалистами конкурса, организованного столичными властями в рамках программы «Московское долголетие», стали победители окружных этапов. Принять участие в них получили возможность мужчины в возрасте от 60 до 75 лет. Обязательное условие — иметь внуков и вести активный образ жизни.
Участники преодолели шесть соревновательных этапа: спортивный, кулинарный, вокальный, танцевальный, интеллектуальный и дефиле. Победителем стал представитель Северо-Западного административного округа Виктор Ткаченко, призерами — Алексей Белов (ВАО) и Геннадий Постиков (ЮВАО).
На канале конкурса в YouTube также прошло онлайн-голосование за обладателя звания «Супердедушка Рунета — 2019». Участники в коротких видеороликах рассказали о себе и своих хобби. Здесь победителем стал Виктор Дурицын, представляющий Северо-Восточный административный округ.
Одним из самых ярких моментов праздника стал рекорд по чеканке футбольного мяча, который установили 418 участников программы «Московское долголетие».
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