Суббота 24 августа , 15:08
Ясно + 23 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Здоровье

Супердедушку выбрали в столице

Игорь Барышев
• 11:38 • 24 августа 2019
Победителем стал представитель Северо-Западного административного округа Виктор Ткаченко, призерами — Алексей Белов (ВАО) и Геннадий Постиков (ЮВАО)
0
doc76stg9rhglh8r15lbmb
Победителем стал представитель Северо-Западного административного округа Виктор Ткаченко, призерами — Алексей Белов (ВАО) и Геннадий Постиков (ЮВАО)
Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина «ВКонтакте»

В парке искусств «Музеон» состоялся финал пятого общегородского конкурса «Супердедушка Москвы — 2019», сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Финалистами конкурса, организованного столичными властями в рамках программы «Московское долголетие», стали победители окружных этапов. Принять участие в них получили возможность мужчины в возрасте от 60 до 75 лет. Обязательное условие — иметь внуков и вести активный образ жизни.

Участники преодолели шесть соревновательных этапа: спортивный, кулинарный, вокальный, танцевальный, интеллектуальный и дефиле. Победителем стал представитель Северо-Западного административного округа Виктор Ткаченко, призерами — Алексей Белов (ВАО) и Геннадий Постиков (ЮВАО).

На канале конкурса в YouTube также прошло онлайн-голосование за обладателя звания «Супердедушка Рунета — 2019». Участники в коротких видеороликах рассказали о себе и своих хобби. Здесь победителем стал Виктор Дурицын, представляющий Северо-Восточный административный округ.

Одним из самых ярких моментов праздника стал рекорд по чеканке футбольного мяча, который установили 418 участников программы «Московское долголетие».

Читайте также: Супердедушка из Москвы рассказал, что помогает ему быть в форме

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Праздник в честь 350-летия флага России посетили уже более 100 тысяч человек
15:2024 августа 2019
Город
Масштабные показы Всемирного Фестиваля уличного кино пройдут в Москве 31 августа
15:2024 августа 2019
Город
Разработчик «Федора» рассказал о состоянии робота после неудачной стыковки
15:1124 августа 2019
Технологии
Жена Петра Мамонова рассказала о госпитализации музыканта
14:5624 августа 2019
Происшествия
Психологи рассказали, как вернуться к работе после отпуска, избежав депрессии
14:4824 августа 2019
Общество
Петр Мамонов экстренно госпитализирован в Москве
14:3324 августа 2019
Происшествия
Грот графа Орлова и Ванный домик восстановят в Нескучном саду
14:2624 августа 2019
Город
Ушел из жизни народный артист России Виталий Логвиновский
14:0724 августа 2019
Происшествия
Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Москве 24 августа
14:0524 августа 2019
Город
Пушков объяснил, какую роль Европа отвела Украине в отношениях с Россией
13:5724 августа 2019
Внешняя политика
Коллекторы открыли огонь из пистолета по отцу с ребенком в Подмосковье
13:4024 августа 2019
Происшествия
Зеленский рассказал об СМС, которые приходят на его телефон каждое утро
13:3324 августа 2019
В мире
Участники флешмоба на Сахарова развернули гигантский флаг России
13:2024 августа 2019
Город
Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага начался в Москве
13:0724 августа 2019
Город
Москвичам расскажут о ландшафтном дизайне и флаге России на бесплатных экскурсиях
13:0024 августа 2019
Город
Расписание электричек Савеловского направления изменится 26 августа
12:2124 августа 2019
Общество
Марат Хуснуллин: На БКЛ появятся еще три пересадки на другие линии метро
12:2024 августа 2019
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимы школьникам
11:5024 августа 2019
Общество
Захарова оценила обещание поднять флаг Украины над Владивостоком
11:4824 августа 2019
Внешняя политика
Первая смерть от вейпа зафиксирована в США
11:4824 августа 2019
Общество
Супердедушку выбрали в столице
11:3824 августа 2019
Здоровье
Названы регионы России с наибольшим числом страдающих ожирением
11:2524 августа 2019
Общество
Москвичей пригласили на спектакли 9 лучших кукольных театров России
11:0624 августа 2019
Культура
Путин поручил решить вопрос досрочного пенсионного обеспечения шахтеров
10:2924 августа 2019
Внутренняя политика
Повторную стыковку «Союза МС-14» с МКС перенесли
10:2324 августа 2019
Технологии
Рогозин приедет в ЦУП в связи с неудачной стыковкой «Союза МС-14» с МКС
10:0924 августа 2019
Происшествия
Современные детские площадки и игровые зоны построят в парке «Дубки»
09:5424 августа 2019
Город
Максим Ликсутов рассказал о предстоящем открытии двух выделенных полос в Москве
09:2724 августа 2019
Город
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС
09:0024 августа 2019
Происшествия
Вице-мэр Тамбова погиб при переходе дороги в неположенном месте
08:5424 августа 2019
Происшествия
Четыре праздничные площадки откроют на главных улицах Москвы ко Дню города
08:4124 августа 2019
Город
«Роскачество» рассказало, как защитить детей от кибербуллинга
08:0424 августа 2019
Общество
СМИ сообщили о возвращении вылетевшего из Шереметьева самолета в аэропорт
07:5624 августа 2019
Происшествия
Пожар произошел в православном храме в центре Москвы
07:3624 августа 2019
Происшествия
Михалков отложил съемки нового фильма из-за операций на ноге
07:2224 августа 2019
Кино
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
07:0824 августа 2019
В мире
Синоптики пообещали теплую и сухую погоду 24 августа
06:1724 августа 2019
Город
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
06:0224 августа 2019
Общество
Новый пакет американских антироссийских санкций вступит в силу 26 августа
05:3724 августа 2019
Внешняя политика
Эксперт рассказал, когда внедрят четырехдневную рабочую неделю в России
04:3424 августа 2019
Рынок труда
Исследование выявило, сколько россиян покупают товары в Интернете
03:5424 августа 2019
Общество
Один миллион человек воспользовались речным транспортом в Москве с апреля
03:1524 августа 2019
Город
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
02:5424 августа 2019
Кино
Врач заявила об отсутствии угрозы смертельных лихорадок в Волгоградской области
02:1024 августа 2019
Здоровье
Почти 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
00:5824 августа 2019
Город
Российская фигуристка Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при
00:2924 августа 2019
Спорт
Избитая матерью в Москве двухлетняя девочка находится в больнице
00:0624 августа 2019
Происшествия
Главу налоговой инспекции по ЮАО арестовали по подозрению во взяточничестве
23:1423 августа 2019
Происшествия
Электрички начнут останавливаться у новой платформы Казанского направления МЖД
22:5323 августа 2019
Транспорт
Турецкая полиция задержала сотрудников отеля, где пострадала россиянка
22:3423 августа 2019
Происшествия
Парковки на улице Охотный Ряд и Театральной площади будут недоступны 25 августа
22:2623 августа 2019
Транспорт
Пассажирский автобус врезался в трубопровод в Ижевске
22:1323 августа 2019
Происшествия
Тренера сборной России по волейболу дисквалифицировали на три матча за некорректный жест
21:4623 августа 2019
Спорт
Эксперт: Путин и Эрдоган могут обсудить агрессию США в отношении Турции
21:1923 августа 2019
Внешняя политика
МИД Чехии выразил сожаление в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу
21:1923 августа 2019
Внешняя политика
Владимир Путин: «Спасская башня» является украшением культурной и общественной жизни Москвы
20:5823 августа 2019
Общество
Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Россию 27 августа
20:5123 августа 2019
Внешняя политика
Путин произвел стартовое вбрасывание шайбы на турнире «Сириус»
20:2923 августа 2019
Спорт
МИД РФ осудил осквернение памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
20:1023 августа 2019
Внешняя политика
Сергей Собянин осмотрел новый корпус НИУ ВШЭ на Покровке
20:0823 августа 2019
Город
Дату проведения торжественных линеек в столице определит руководство школ
19:4723 августа 2019
Образование
Выставка о конструкторе тяжелых танков пройдет в Музее Победы
18:5723 августа 2019
Город
Вертолет эвакуировал упавшего с трехметровой высоты мужчину в ТиНАО
18:5623 августа 2019
Происшествия
Движение в Москве ограничат из-за проведения концерта ко Дню российского флага
18:4023 августа 2019
Транспорт
График поездов Курского направления изменится 24 и 25 августа
18:4023 августа 2019
Транспорт
Режим ЧС отменили в Якутии после лесных пожаров
18:2023 августа 2019
Происшествия
Фестиваль садоводства пройдет в парке «Зарядье» на выходных
18:1123 августа 2019
Город
Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей дисквалификации
18:0023 августа 2019
Спорт
Сады фестиваля «Цветочный джем» будут радовать москвичей до середины октября
17:4423 августа 2019
Город
«Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал дисквалификацию хоккеиста Кузнецова
17:4323 августа 2019
Спорт
Один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох скончался в США
17:3323 августа 2019
Общество
Запрет на купание на пляже «Левобережный» продлили
17:2723 августа 2019
Город
Компания UTG прокомментировала инцидент с женщиной, не попавшей на рейс Москва — Чебоксары
17:1523 августа 2019
Происшествия
Четыре новых парка открыли в рамках фестиваля «Цветочный джем»
16:5923 августа 2019
Город
Родителям первоклассников посоветовали не покупать большие букеты на 1 сентября
16:5523 августа 2019
Дети
Врачи заявили, что защитная одежда от борщевика неэффективна во время дождя
16:5423 августа 2019
Город
Cамолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Сочи
16:3423 августа 2019
Происшествия
Московские хирурги удалили пациентке опухоль весом 25 килограмм
16:2823 августа 2019
Город
Следователь навестила в больнице найденную в нижегородском лесу девочку
16:2323 августа 2019
Происшествия
Стало известно, когда состоится первый пилотируемый запуск ракеты «Союз-2.1а»
16:0323 августа 2019
Технологии
Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева запустят на Поклонной горе
16:0223 августа 2019
Город
«Зенит» ведет переговоры о продаже Краневиттера в «Болонью»
16:0223 августа 2019
Спорт
Сергей Собянин переназначил главу управы района Силино
15:4423 августа 2019
Город
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 24 по 25 августа
15:4323 августа 2019
Транспорт
Мать с ребенком на руках разогналась до 140 километров в час и попала на видео
15:3923 августа 2019
Город
Участок для строительства Коммунарской линии метро определили в Москве
15:3723 августа 2019
Город
Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил
15:2323 августа 2019
Спорт
Врачи посоветовали аллергикам отказаться от арбузов и абсента до сентября
15:2023 августа 2019
Город
Водителей попросили соблюдать внимательность при возврате эвакуированных авто
15:1923 августа 2019
Транспорт
Новый размер прожиточного минимума установили в России
15:0723 августа 2019
Общество
Два уникальных велодрома в Москве введут в эксплуатацию в конце года
15:0023 августа 2019
Город
В Кремле рассказали о ходе развития диалога между Путиным и Зеленским
14:4223 августа 2019
Внешняя политика
Городским службам удалось значительно уменьшить количество мест скопления воды
14:4223 августа 2019
Город
Столичные синоптики рассказали о погоде в выходные
14:4223 августа 2019
Город
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
14:4023 августа 2019
Звезды
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
14:2723 августа 2019
Армия
Карнавальный «Парад колясок» пройдет на Тверском бульваре 31 августа
14:2523 августа 2019
Город
Школьники из Москвы отправили канцелярию учащимся из Иркутской области
14:2523 августа 2019
Общество
ФСБ задержала 6 финансировавших ИГ* экстремистов в Калужской области
13:5923 августа 2019
Происшествия
Самочувствие найденной в нижегородском лесу пятилетней девочки улучшилось
13:5223 августа 2019
Общество
Спасатели вытащили из Мещерского пруда тонувшую женщину
13:5223 августа 2019
Происшествия
Новое пожарное депо построят в ТиНАО
13:4123 августа 2019
Город
Путин поручил министерствам подготовить симметричный ответ на пуск ракеты США
13:4123 августа 2019
Внешняя политика
Стало известно, почему москвичам не удается заказать такси на улицу Новый Арбат
13:3823 августа 2019
Город
Светлана Бессараб отметила, что длинные выходные идут на пользу россиянам
13:2623 августа 2019
Общество
Навигаторы смогут предупреждать водителей о перекрытиях и авариях в Москве
13:0923 августа 2019
Город
Двоих детей и одного взрослого спасли из горящей квартиры в Щербинке
12:5523 августа 2019
Происшествия
Москвичей пригласили на фестиваль Street Blogger Fest
12:3623 августа 2019
Город
Набережную Марка Шагала планируют открыть ко Дню города
12:3223 августа 2019
Город
Жителей Подмосковья предупредили о пике сезона ядовитых ягод
12:3023 августа 2019
Общество
Зону отдыха с тремя бассейнами оборудуют на набережной Северного речного вокзала
12:1323 августа 2019
Город
Дмитрий Медведев освободил от должности главу Пробирной палаты
11:5223 августа 2019
Внутренняя политика
Крупные банки России отреагировали на новую методику расчета закредитованности
11:4223 августа 2019
Финансы
Почти 30 должников выявили в Москве с помощью городских камер наблюдения
11:4123 августа 2019
Город
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» пройдет заключительные испытания
11:4123 августа 2019
Армия
Банки начали массово снижать ставки на ипотеку
11:3023 августа 2019
Экономика
Необычные фестивали и «Ночь кино»: как провести выходные в столице
11:3023 августа 2019
Город
Московская скорая помощь обновит оснащение выездных бригад
10:5223 августа 2019
Город
Общий объем нового строительства складских объектов с начала года увеличился
10:5123 августа 2019
Недвижимость
Более 200 индивидуальных предпринимателей ежедневно регистрируются в столице
10:4223 августа 2019
Бизнес
Загрузить еще

Как осенью изменится ситуация на рынке недвижимости...

22 августа 20:02
Эфиры Вечерка-ТВ

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

Когда Москва поедет быстрее

Лера Бокашева

Унижение «Победой»

Екатерина Рощина

Рак мозга у Заворотнюк? Побойтесь Бога...

Георгий Бовт

Как Горбачев не смог спасти КПСС

Руслан Карманов

Кокаин превратит карьеру Кузи в ад и пепел...

Никита Миронов

В Москве свадебный бум. Виноваты суеверия...

Александр Никонов

Детей готовят к кибервойне

Виктория Федотова

Марию Захарову критикуют, потому что завидуют...

Михаил Бударагин

Человек августа

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER