Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимы школьникам
Роспотребнадзор опубликовал список прививок, необходимых для защиты иммунитета школьников.
В ведомстве уточнили, что поступление в первый класс может сильно ослабить иммунитет, ведь дети не только попадают в новую среду, но и испытывают непривычные нагрузки — как интеллектуальные, так и эмоциональные. Следствием становятся стресс и сложный период адаптации.
— В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите, — говорится в сообщении.
Список прививок, необходимых к шести–семи годам, составляют: одна прививка от туберкулеза, три — от пневмококковой инфекции, три — от гемофильной инфекции типа b, три — от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.
Роспотребнадзор напомнил, что именно своевременные вакцинация и ревакцинация могут защитить ребенка от различных инфекций, сообщает ТАСС.
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