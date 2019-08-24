Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Москве 24 августа
24 августа на 133 площадках Москвы состоятся кинопоказы в рамках ежегодной акции «Ночь кино».
Откроет акцию показ картины Александра Золотухина «Мальчик русский», который состоится в «КАРО 11 Октябрь» в 16:00. Кинотеатр «Космос» покажет ретродраму Андрея Смирнова «Француз».
Желающие посмотреть старое кино смогут насладиться сатирической комедией Леонида Гайдая — одной из первых экранизаций произведений Михаила Булгакова, которую в «Измайловском вернисаже» покажут с 35-миллиметровой пленки. Кроме того, в летнем передвижном кинотеатре «Москино» можно будет посмотреть старые киноленты на винтажном пленочном оборудовании.
В кинотеатре «Юность» можно будет увидеть ленту «Малыш Джо» режиссера Джессики Хауснер. А в честь юбилея советского телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет кинотеатральный перформанс «Мушкетеры 40 лет спустя». На мероприятии зрители смогут увидеть сцены, не вошедшие в фильм, а также пройти посвящение в мушкетеры или гвардейцы.
Присоединится к «Ночи кино» и Московский зоопарк. Там зрители смогут увидеть документальный фильм о путешествии панд Диндина и Жуи из Китая в российскую столицу. А в московском Музее космонавтики покажут любимые фильмы космонавтов, в том числе «Последний дюйм» и «Белое солнце пустыни», сообщает агентство «Москва».
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