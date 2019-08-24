Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага начался в Москве
На проспекте Академика Сахарова начался митинг-концерт, посвященный 350-летию российского флага.
Инициаторами митинга-концерта стали московская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.
В мероприятии принимают участие звезды российской эстрады. Гостями концерта стали Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели, а также известные спортсмены, сообщает агентство «Москва».
Кроме того, в эти выходные пройдут и другие мероприятия, посвященные празднику. Горожане смогут посетить концерты, поучаствовать в квестах и флешмобах и посмотреть на творения уличных художников.
День Государственного флага РФ отмечается в России ежегодно 22 августа.
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