Москвичей пригласили на бесплатные мероприятия в честь Дня флага России

В столице продолжают отмечать День Государственного флага. Горожане смогут посетить концерты, поучаствовать в квестах и флешмобах и посмотреть на творения уличных художников.

На большинстве площадок состоятся выступления оркестров — участников фестиваля «Спасская башня». 24 августа на проспекте Сахарова развернут огромное полотно в виде российского флага. Также в 14:00 начнется концерт «Герои рядом с нами» с участием звезд эстрады Григория Лепса, Тимати, Валерии, Кристины Орбакайте и других.

На Поклонной горе с 12:00 до 13:00 все желающие увидят выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

Бабушкинский парк тоже станет площадкой празднования Дня российского флага. Для посетителей подготовили концерт и исторический квест. В Перовском парке пройдут флешмобы и мастер-классы. Дети раскрасят стены одного из зданий парка в цвета триколора страны.

Специальные мероприятия проведут и организаторы фестиваля «Цветочный джем». Участников ждут бесплатные экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы по пению, созданию принтов для футболок и многое другое.

На ВДНХ празднование Дня флага продлится до 24 августа, уточняет официальный сайт мэра Москвы. На Центральной аллее состоятся выступления рэп-исполнителей, перформансы уличных художников, познавательные прогулки.

Кстати, самые юные жители столицы тоже присоединились к торжеству. 22 августа в Музее Победы прошли интерактивная лекция и концерт.

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