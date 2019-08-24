Психологи рассказали, как вернуться к работе после отпуска, избежав депрессии

Возвращение из летних отпусков к трудовым будням часто становится причиной подавленного настроения, нежелания работать и депрессии.

Психологи объясняют, что этому есть несколько причин. Например, ошибочное впечатление, что жизнь в местности, в которой человек проводил отпуск, более комфортна. Также период отпуска может дать время иначе взглянуть на свою работу и образ жизни.

Кроме того, есть и физиологические причины. По словам специалистов, человеческое настроение зависит от перемены длины светового дня.

— Человеческий организм вынужден реагировать на данный фактор, и это не может не вызывать определенных эмоциональных переживаний и некоторой угнетенности, — рассказывает кандидат психологических наук Антон Сорин.

Для того чтобы вернуться на работу, избежав отрицательных последствий, стоит соблюдать несколько правил. Главное — дать организму и психике время на адаптацию.

Вернуться домой из отпуска стоит за два–три дня до начала работы. Также могут помочь приятные встречи с друзьями. Очень важна и продолжительность отпуска: не рекомендуется ехать отдыхать на срок менее 10 дней, но и задерживаться в отпуске больше месяца тоже не стоит, сообщает ТАСС.

Читайте также: Светлана Бессараб отметила, что длинные выходные идут на пользу россиянам