Праздник в честь 350-летия флага России посетили уже более 100 тысяч человек
Мероприятия, посвященные 350-летию Государственного флага России, на проспекте Академика Сахарова посетили уже более 100 тысяч человек. Гости праздника стали участниками флешмоба «Флаг-рекордсмен» — было развернуто полотно, собранное из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. Таким образом из цветов триколора было собрано слово «Россия».
До 18:00 на концерте под названием «Герои рядом с нами» для горожан будут выступать оркестры-участники фестиваля «Спасская башня», группа «Сурганова и орекстр», «Голубые береты», Валерия, Тимати и Григорий Лепс.
Праздничные мероприятия также проходят в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке, саду «Эрмитаж» и на множестве других городских площадок.
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